Do akcji włączyły się kancelarie, które wydelegowały swoich prawników do pracy pro bono. To między innymi Russell Bedford, Nowakowski i Wspólnicy, GP Togatus, Sadkowski i Wspólnicy, ECDP, Kancelaria Jacek Czabański, Wiliński Legal, Kancelaria Kolano Rafał.

Jak zapewniają, doradzą w każdej dziedzinie prawa, która z uwagi na zaistniałą sytuację wymaga podjęcia natychmiastowych działań.

- Chcemy pomóc ludziom oraz firmom przetrwać te najtrudniejsze chwile. Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecnie ludzie gubią się w przepisach, nie wiedzą jak je interpretować. Mamy sztorm, niech kto musi, wejdzie pod pokład i się chroni. Ale jeśli ktoś może być teraz na pokładzie i pomagać, niech to zrobi. Pomagając innym przetrwać, pomagamy sobie - mówi organizatorka akcji Magdalena Bukowska.

I zapraszają do współpracy inne kancelarie oraz zachęcają do zadawania pytań drogą mailową na adres prawnicyprobono@media4business.pl.

Dziennik Gazeta Prawna i Gazetaprawna.pl objęły akcję Prawnicy Pro Bono patronatem medialnym. Wiemy jak ważna społecznie jest to akcja, jak wielu zagubionym w gąszczu przepisów może pomóc. Jak mówią prawnicy, którzy już do akcji przystąpili, jeśli uda się uratować choć kilka małych biznesów, które teraz myślą raczej o pracownikach i wypłatach dla nich, a nie o poradach prawnych, które są drogie, to osiągniemy cel.