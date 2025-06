Nie jest to pytanie nowe, bo rządzący zmieniają cyklicznie swoje podejście do zmian, a jedno ministerstwo zaprzecza planom drugiego. Chaos, który w ten sposób wywołują ma mieć wyższy cel i jest nim zdrowie Polaków. Czy jednak cel ten można osiągnąć w jakikolwiek sposób?

Przypomnijmy, że parlament nie zdążył jeszcze zakończyć prac nad głośną nowelizacją, która zakłada m.in. uregulowanie saszetek nikotynowych, a resort zdrowia chce już wprowadzać ich zakaz eliminując aromaty. Zaprzecza tym samym również logice uchwalonych kilka miesięcy temu zmian podatkowych, które miały wyeliminować takie wyroby z rynku przez uchwalenie drastycznej stawki akcyzy na znajdujący się w nich płyn. Zmiana ta wchodzi w życie od 1 lipca br., a więc już niedługo.

Czy obywatele mogą w związku z tym ufać, że nowe projekty zmian w prawie, które zaprzeczają zarówno równolegle uchwalanym przepisom jak i tym, które już za kilkanaście dni miały zacząć obowiązywać… realnie pomogą ich zdrowiu? Czy szkodliwe używki naprawdę znikną z rynku czy też zastąpią je odpowiedniki z „szarej strefy”, a rząd zamiast sukcesu narazi się wyłącznie na gniew zainteresowanych? Konia z rzędem temu kto zna odpowiedzi na postawione pytania i jest przy tym pewny, że nie zdezaktualizują się one za miesiąc, bo rządzący znów zmienią zdanie w trosce o Polaków.

Trzy projekty ustaw

Skąd biorą się wskazane wątpliwości? Przypomnijmy, że rząd równolegle pracował nad trzema projektami ustaw zmieniających rzeczywistość e-palaczy. Pierwsza została uchwalona jeszcze 21 lutego br. i bez większych kontrowersji opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U., poz. 427). Było to spóźnione wdrożenie przepisów unijnych wymagające wprowadzenia zakazu sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie (np. mentolowym). Kolejna nowelizacja została uchwalona 20 lutego br. (Dz.U., poz.340) i budziła więcej kontrowersji. Zakłada ona bowiem drastyczne opodatkowanie m.in. urządzeń do waporyzacji definiowanych jako„wielorazowe papierosy elektroniczne, podgrzewacze i urządzenia wielofunkcyjne” oraz zestawów części do takich urządzeń. Akcyza od każdego urządzenia wynosić ma 40 zł. Nowelizacja przewiduje również opodatkowanie saszetek nikotynowych i innych wyrobów nikotynowych i sankcyjne opodatkowanie płynu do jednorazowych papierosów elektronicznych (do zwykłej stawki podatku od płynu, która od 1 marca br. wynosi 0,96 zł za każdy mililitr, doliczane będzie 40 zł). Podwyżki nie weszły jeszcze oficjalnie w życie, bo urządzenia do waporyzacji zostaną opodatkowane od lipca br., a saszetki nikotynowe od sierpnia, choć sama nowelizacja obowiązuje zasadniczo już od kwietnia.

Prace legislacyjne nad trzecią nowelizacją, która została uchwalona przez Sejm 21 maja br. nie zostały jeszcze zakończone (obecnie trafiła ona do Senatu). I tu właśnie pojawiają się kontrowersje bo najnowszy projekt nowelizacji, który 10 czerwca br. opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji zaprzecza zarówno wskazanym przepisom podatkowym jak i treści majowej nowelizacji.

Rewolucja nigdy się nie kończy

Przypomnijmy, że posłowie zgodzili się, aby wprowadzić zakaz sprzedaży „wyrobów tytoniowych, woreczków nikotynowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18”. Zakazana miałaby zostać również ich sprzedaż przez internet. Maksymalna zawartość nikotyny w woreczkach (saszetkach) zostałaby ustalona na poziomie 20mg/g, a ich producenci i importerzy musieliby też zgłaszać informacje na temat swoich wyrobów do Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych na co najmniej 6 miesięcy przed dniem ich wprowadzenia do obrotu. Na saszetkach nikotynowych znalazłyby się również ostrzeżenia zdrowotne „Ten wyrób szkodzi Twojemu zdrowiu i powoduje uzależnienie”. Co znajdziemy w najnowszym projekcie?

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zakłada z kolei m.in. wprowadzenie całkowitego zakazu wprowadzania do obrotu jednorazowych papierosów elektronicznych niezależnie od tego czy zawierają one nikotynę.Kto złamie zakaz naraża się na karę grzywny w wysokości do 200 tys. zł, karę ograniczenia wolności lub obie kary łącznie. Tym samym drakońska stawka podatku nakładana na płyn do jednorazowych papierosów elektronicznych od lipca br. straci rację bytu. Będzie to bowiem produkt nielegalny. Zakazana ma być także sprzedaż smakowych woreczków (saszetek nikotynowych) oraz wprowadzanie do obrotu „wyrobów zawierających nikotynę, które nie są wyrobami tytoniowymi albo wyrobami powiązanymi”.

Kilka niewygodnych pytań

Jak senatorowie pracujący nad nowelizacją uchwaloną 21 maja br. mają w związku z tym podejść do propozycji zakazu sprzedaży papierosów elektronicznych i wyrobów tytoniowych małoletnim jeśli resort zdrowia już uznał, że jest to zbyt mało, a zakazy muszą być absolutne? Czy dochowana zostanie w ten sposób zasada przyzwoitej legislacji o której regularnie przypomina orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego? Dlaczego parlamentarzyści mają uchwalać przepisy, gdy już znane są ich odpowiedniki, które w praktyce uczynią te przepisy „martwymi”? Wreszcie, czy rząd naprawdę wie w jaki sposób chce chronić zdrowie Polaków? Wątpliwości co do tego są uzasadnione i podzielają je również eksperci.

Opinia

Artur Nowak-Far prof. dr hab., Szkoła Główna Handlowa, doradca “Pracodawców RP”

Prawodawca musi wiedzieć co i w jaki sposób chce regulować

Państwo ma wręcz obowiązek przyjmowania regulacji prawnych, których funkcją jest ochrona zdrowia obywateli. Z oczywistych względów, ten obowiązek dotyczy także regulacji wyrobów tytoniowych. Chodzi o produkty oferowane na rynku i służące do zaspokojenia zespołu potrzeb behawioralnych: przygotowania produktu tytoniowego do wypalenia, jego wypalenia i wyrzucenia tego, co po wypaleniu pozostało. Zmiana technologiczna, w tym pojawienia się nowych produktów, postawiła przed organami państwem wielkie wyzwanie dotyczące tego, jak na nią powinno zareagować. Trudno jest rozsądnie zdefiniować produkty, które niekiedy jedynie na podstawie umownej konwencji uznawane są za „tytoniowe”. Trudno jest także regulować kwestie ich wprowadzania na rynek, a także opodatkowania. Trudności może nastręczać również konieczne sprzężenie celów zdrowotnych i np. dotyczących ochrony środowiska w regulacji. W tym zakresie jedno jest wszakże pewne – nie ma rozsądnych powodów, by dopuszczać do obrotu jednorazowe e-papierosy; nie ma również rozsądnych powodów, by uniemożliwiać osobom małoletnim korzystanie z produktów tytoniowych i produktów do nich podobnych przynajmniej w odniesieniu do skutków zdrowotnych. Problem w tym, że legislacja wymaga dogłębnego poznania tego, co się reguluje. A tu złożoność zadania jest tak duża, że niekiedy prowadzi do błędów polityki regulacyjnej.Wiele wskazuje, że z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie. W procesie legislacyjnym znajdują się bowiem projekty regulacyjne, które nie spełniają wymogów spójności w podejściu do produktów tytoniowych (bądź „nikotynowych”), a także tych, które za takie uznano. Taka sytuacja może się przydarzyć – jest jednak bardzo ważne, by nie prowadziła ona do przyjęcia niespójnych regulacji. W przeciwnym razie podważone zostałoby zaufanie obywateli do prawodawców i obniżona powaga państwa. Niespójność przeczy zasadom prawidłowej legislacji. Jest przez to swoistym zaprzeczeniem idei państwa praworządnego.

Opinia 2

prof. Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej oraz Instytutu Ekonomii i Finansów UKSW,

Chaos legislacyjny nie pomoże w ochronie zdrowia Polaków

Dziwić może, dlaczego legislatorzy wprowadzają kolejne zmiany w sposób niespójny, zaprzeczając tym samym już obowiązującym lub dopiero co uchwalonym przepisom. Doświadczenia innych państw wskazują wyraźnie, że próby szybkiego i mało refleksyjnego wprowadzania zakazów bez odpowiedniego przygotowania rynku, systemu egzekucji oraz równoległej edukacji społecznej prowadzą do skutków odwrotnych od zamierzonych. W Wielkiej Brytanii wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów doprowadziło do znacznego spadku legalnej sprzedaży, ale równocześnie do wzrostu obrotu produktami z przemytu. W Belgii podobne działania wywołały perturbacje z egzekwowaniem prawa i wzrost kosztów związanych z nadzorem. Z kolei w Stanach Zjednoczonych, gdzie FDA zakazała smakowych odmian e-papierosów, rynek szybko zareagował nielegalnymi substytutami, które dziś odpowiadają za około jedną trzecią sprzedaży w tym segmencie. Wszystkie te przykłady pokazują, że zakazy administracyjne, wprowadzane bez dostatecznego przygotowania, przynoszą więcej szkód niż pożytku. Zamiast prowadzić rewolucję legislacyjną przez niespójność i zabieranie czasu posłom i senatorom, państwo powinno kierować się dobrymi praktykami, znanymi z państw OECD czy wytycznych WHO. Podstawą powinna być konsolidacja przepisów i czytelna strategia: najpierw wprowadzenie podatku, monitorowanie jego skutków, następnie stopniowa regulacja dostępu, poparta analizą skutków regulacji, konsultacjami publicznymi i pełnym systemem egzekwowania przepisów. Kluczowe jest także stworzenie zaplecza edukacyjnego i prewencyjnego, które pozwoli ograniczyć popyt na produkty szkodliwe bez konieczności uciekania się do nieefektywnej prohibicji. W świetle powyższego działania ustawodawcy noszą znamiona jednak nieskoordynowanej aktywności legislacyjnej, która z jednej strony zapowiada walkę ze szkodliwymi nawykami, z drugiej zaś generuje dużą niepewność prawa. Takie działania obniżają zaufanie przedsiębiorców i obywateli oraz otwiera przestrzeń do wzrostu nielegalnego obrotu. Jeśli celem rzeczywiście jest zdrowie publiczne, to wymaga to działań bardziej odpowiedzialnych, konsekwentnych i zakorzenionych w danych. Znane z historii nagłe zakazy, np.; sprzedaży alkoholu po godz. 22 na podstawie lokalnych uchwał, zmieniły kanały dystrybucji i obniżyły przychody legalnym sklepom, zwiększając handel nielegalny. W końcu i te przepisy zostały zaskarżone, jako nieproporcjonalne. Wydaje się oczywistym, że nie powinno się wprowadzać takich przepisów, które dezaktualizują się szybciej niż zdążą wejść w życie.