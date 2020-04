Jak napisano w uzasadnieniu, dotychczas organ egzekucyjny po zajęciu kosztowności i dokonaniu ich opisu, miał obowiązek zabezpieczenia kosztowności poprzez włożenie ich do koperty, wraz z egzemplarzem protokołu zajęcia, która następnie była składana do kasy pancernej lub skrytki bankowej.

Dodano, że w przypadku kosztowności dużych rozmiarów włożenie do koperty nie było możliwe, dlatego teraz trzeba będzie zabezpieczać w kopercie kosztowności, które się do niej zmieszczą. W każdym zaś przypadku kosztowności będą niezwłocznie składane do kasy pancernej albo skrytki bankowej.

W projekcie rozporządzenia resort zmienia też przepisy dotyczące sprzedaży przez organy egzekucyjne towarów, które szybko się psują, czyli takich jak: nabiał, owoce czy warzywa.

Jak wskazano w uzasadnieniu, dotychczas towary ulegające szybkiemu zepsuciu były sprzedawane podmiotom prowadzącym działalność handlową, a gdy ta sprzedaż nie doszła do skutku były sprzedawane w drodze licytacji publicznej albo przetargu ofert.

Nowe przepisy pozwolą organowi egzekucyjnemu na wybór takiej formy sprzedaży, która zapewni niezwłoczne zbycie towarów ulegających szybkiemu zepsuciu i uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny.

Nowe przepisy mają wejść w życie 30 lipca tego roku.