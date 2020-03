Wniosek o dowód osobisty

Możesz go wypełnić online i wysłać do urzędu siedząc w ulubionym fotelu. Już tłumaczymy, jak to zrobić.

Profil i foto

Jeśli chcecie załatwić jakąkolwiek sprawę urzędową przez internet, powinniście zacząć od wizyty na stronie www.GOV.pl. Znajdziecie tam wszystkie dostępne e-usługi (tak nazywamy sprawy, które można załatwić online), ich proste opisy i elektroniczne formularze, które wystarczy tylko wypełnić, podpisać i wysłać. Jak można je podpisać? Profilem zaufanym.

Jeśli go nie masz, sprawdź jak go założyć

Dzisiaj podpowiemy Wam, jak złożyć wniosek o dowód osobisty. Przy okazji pytanie: kiedy ostatni raz sprawdzaliście, kiedy kończy się ważność Waszego dowodu tożsamości. No właśnie, zróbcie to dzisiaj.

Aby załatwić tę sprawę online potrzebujecie profilu zaufanego, zdjęcia (elektroniczne, co znaczy że nie musicie go wywoływać) i kilku minut. Jeśli chodzi o zdjęcie – to nie może być selfie. Możecie jednak zrobić je w domu prosząc o pomoc któregoś z domowników. Ważne: pozujcie na tle białej ściany. Zdjęcie do dowodu powinno spełnia także kilka innych warunków, sprawdź jakie.

Krok po kroku do dowodu

Jeśli zdjęcie macie gotowe, wejdźcie na stronę www.GOV.pl i profilem zaufanym zalogujcie się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu). Tam, w spisie po prawej stronie ekranu, wybierzcie e-usługę Uzyskaj dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Kliknijcie przycisk Złóż wniosek o dowód osobisty.

Oto kolejne kroki:

1. Wybierzcie powód ubiegania się o dowód.

2. Wybierzcie dowolny urząd, w którym odbierzecie później gotowy dowód.

3. Zaznaczcie, czy chcecie mieć podpis osobisty (warto!).

4. Dołączcie zdjęcie (Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu).

5. Sprawdźcie, czy dane na wzorze dowodu są poprawne – znajdziecie je potem na oryginalnym dowodzie (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć).

6. Uzupełnijcie brakujące dane kontaktowe. Upewnijcie się, że macie w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymacie na niego numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym później odbierzecie dowód.

7. Sprawdźcie i podpiszcie wniosek profilem zaufanym.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymacie na swoją skrzynkę na Mój GOV (po zalogowaniu się do konta Mój GOV znajdziecie ją w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka) i na e-mail podany we wniosku.

Za nowy dowód nic nie zapłacicie, będzie na Was czekał maksymalnie 30 dni od złożenia wniosku.

Wasz nowy e-dowód

- Dokument, który odbierzemy będzie e-dowodem, czyli będzie miał warstwę elektronicznym. Takie dokumenty wydawane są w Polsce od 4 marca ubiegłego roku – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Warstwa elektroniczna e-dowodu to wbudowany, bezstykowy chip. Dzięki niej właściciel dokumentu może komunikować się elektronicznie z administracją publiczną. E-dowód umożliwia m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów – dodaje szef MC.

Zasadnicza różnica między e-dowodem a „tradycyjnym” jest taka, że e-dowód jest także nośnikiem identyfikacji elektronicznej. Pozostałe funkcje pozostają bez zmian.

Jedną z głównych zalet e-dowodu jest jego bezpieczeństwo. Wykorzystane w nim zabezpieczenia uniemożliwiają dostęp - bez wiedzy i zgody właściciela dokumentu - do zapisanych na nim danych.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji