Prokuratura Krajowa zwróciła się do Izby Dyscyplinarnej SN o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej warszawskiego sędziego Igora Tulei. Termin na rozpoznanie tego wniosku został wyznaczony przez Izbę Dyscyplinarną na 20 marca. W czwartek rzecznik SN Michał Laskowski w komunikacie oświadczył, że zgodnie z uchwałą trzech Izb SN Izba Dyscyplinarna powinna powstrzymać się od orzekania do czasu rozstrzygnięcia zgodności z prawem przepisów regulujących jej status. Jak dodał, Izba ta zatem nie może orzekać ws. wniosku o uchylenie immunitetu sędziemu Igorowi Tulei.

W piątek Piotr Falkowski, odnosząc się do komunikatu rzecznika SN zwrócił uwagę, że stosowanie uchwały trzech Izb SN z 23 stycznia zostało zawieszone przez Trybunał Konstytucyjny. "Powoływanie się na tę uchwałę jest niezasadne" - dodał.

Falkowski pytany, czy Izba Dyscyplinarna rozpatrzy wniosek prokuratury ws. uchylenia immunitetu sędziemu Tulei zapewnił, że sprawa się odbędzie. "Ta sprawa jest na wokandzie i oczywiście odbędzie się posiedzenie. Czy tego dnia ta sprawa się zakończy, to ciężko powiedzieć" - wskazał rzecznik Izby Dyscyplinarnej.

Podkreślił też, że w Izbie Dyscyplinarnej w około połowie spraw immunitetowych wydawana jest zgoda na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

Jak wyjaśniła w czwartek Prokuratura Krajowa, powodem wniosku o uchylenie immunitetu sędziemu Tulei jest ujawnienie informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka, które - zdaniem PK - naraziły bieg śledztwa. Chodzi o postępowanie ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę. W grudniu 2017 r. skład Sądu Okręgowego w Warszawie, któremu przewodniczył sędzia Tuleya, uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu.

Z kolei w czwartkowym komunikacie odnoszącym się do wniosku o uchylenie sędziemu immunitetu Sąd Najwyższy podkreślił, że zgodnie z uchwalą trzech Izb SN Izba Dyscyplinarna nie może orzekać w tej sprawie. Chodzi o uchwałę z 23 stycznia, zgodnie z którą nienależyta obsada SN, sądu powszechnego i wojskowego jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie. W sądzie powszechnym lub wojskowym - zgodnie z uchwałą - nienależyta obsada sądu może być stwierdzona tylko wtedy, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy osoba wyłoniona przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności.

Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN; uchwała ma zastosowanie bez względu na datę ich wydania.

Jeszcze przed wydaniem przez trzy izby SN uchwały marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a SN oraz prezydentem RP a SN. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów.

W związku z wnioskiem marszałek Witek Trybunał wydał postanowienie, zgodnie z którym do czasu rozstrzygnięcia tego wniosku wstrzymane jest stosowanie uchwały trzech Izb SN począwszy od dnia jej wydania. TK ma zająć się wnioskiem marszałek Sejmu w pełnym składzie 3 marca.