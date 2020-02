Juszczyszyn przyszedł do pracy. Zamierza przystąpić do rozpoznania sprawy

autor zdjęcia: Marcin Obara

Sędzia Paweł Juszczyszyn, którego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła we wtorek w czynnościach, przyszedł w środę do olsztyńskiego sądu. Jak zapowiadał wcześniej na portalu portalu społecznościowym, zamierza przystąpić do rozpoznania sprawy.