Izba Dyscyplinarna SN zwróciła się do TK ws. wstrzymania posiedzenia trzech Izb SN

Izba Dyscyplinarna SN skierowała we wtorek pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie zwróciła się do TK o zabezpieczenie polegające na wstrzymaniu spraw dot. statusu sędziów SN, w tym przewidzianego na 23 stycznia posiedzenia trzech Izb SN - podał rzecznik Izby Dyscyplinarnej.źródło: ShutterStock