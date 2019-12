Sędziowie okręgu olszyńskiego żądają przywrócenia do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna. Został on zawieszony przez prezesa sądu rejonowego i członka nowej KRS, Macieja Nawackiego za to, że zwrócił się w jednej ze spraw do Kancelarii Sejmu o listy poparcia do nowej KRS.