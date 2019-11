Klub PiS w końcu października zgłosił jako kandydatów do TK Stanisława Piotrowicza, Krystynę Pawłowicz i Elżbietę Chojną-Duch.

Przewodniczący Leszek Mazur w rozmowie z PAP zwrócił uwagę, że z Krystyną Pawłowicz i Stanisławem Piotrowiczem pracował wspólnie przez kilkanaście miesięcy w Krajowej Radzie Sądownictwa. "Do ich zaangażowania i fachowości nie mam żadnych zastrzeżeń" - zaznaczył.

Przewodniczący KRS odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy popiera te kandydatury do Trybunału. Zaznaczył, że recenzowanie przez niego kandydatów do TK jest niewskazane, ponieważ Trybunał może w przyszłości rozpatrywać wnioski składane przez KRS.

Zdaniem Mazura powoływanie na sędziów TK osób, które pełniły dotychczas funkcje w polityce jest problemem. "To jest problem, że sędziami Trybunału Konstytucyjnego często zostają politycy. Nie popieram tego, że do TK idą politycy. Dla mnie zawsze istotne było, żeby do Trybunału trafiali sędziowie" - podkreślił.

Według przewodniczącego KRS, trudno zmienić naturę, temperament i przyzwyczajenia polityczne. "Trudno do pewnego czasu być politykiem, a za chwilę apolitycznym sędzią TK. W tym widzę problem" - oświadczył sędzia Mazur.

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK wybranych w czasach rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów do TK składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

Z informacji przekazanych przez Centrum Informacyjne Sejmu wynika, że procedura dotycząca wyboru kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego będzie musiała zostać powtórzona po rozpoczęciu nowej kadencji Sejmu. Wynika to m.in. z zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych. Oznacza to, że klub PiS jeszcze raz będzie musiał zgłosić kandydatów do TK.

Jak powiedział dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka, możliwość składania swoich kandydatów w nowej kadencji będą miały wszystkie kluby, mimo zapisanego w regulaminie Sejmu 30-dniowego terminu na zgłaszanie kandydatów przed upływem kadencji sędziego (kadencje trzech sędziów upływają 3 grudnia).