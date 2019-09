Rozprawa w sprawie dyscyplinarnej s. Żurka odroczona do 25 października

Wątpliwości, co do składu orzekającego w postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziego Waldemara Żurka, stały się w piątek powodem odroczenia do 25 października rozprawy przed Sądem Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.źródło: ShutterStock