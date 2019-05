Niejednoznaczne określenie sposobu mierzenia odległości między miejscami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów chronionych może się przyczynić do arbitralnego i wybiórczego odmierzania odległości.źródło: ShutterStock

W przypadku zakazu sprzedaży alkoholu nie wystarczy zawęzić go tylko do terenów publicznych, takich jak szkoła czy place zabaw. Brak dokładnego określenia odległości miejsc sprzedaży napojów alkoholowych od miejsc chronionych, może prowadzić do nieuzasadnionego zróżnicowania odległości – stwierdził WSA w Krakowie.