Chodzi o sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o SN zostali przywróceni do orzekania. Zgodnie z tą nowelizacją mogą jednak pozostać w stanie spoczynku jeśli w terminie do 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji (do 8 stycznia - PAP) złożą oświadczenie, że mają taką wolę. Oświadczenia są składane prezydentowi za pośrednictwem Krajowej Rady Sądownictwa.

Wolę skorzystania z prawa do pozostania w stanie spoczynku wyrazili sędziowie NSA: Andrzej Kisielewicz, Małgorzata Jaśkowska, Maria Wiśniewska, Julia Szczygielska, Henryka Łysikowska, Tadeusz Michalik, Danuta Tryniszewska-Bytys, Mieczysław Markowski i Anna Stępień. W stanie spoczynku pozostać chce również sędzia SN Józef Szewczyk.

Ponadto oświadczenia takie złożyli dwaj kolejni sędziowie NSA: Wojciech Jakimowicz i Wiesław Morys. Jak przekazał PAP przewodniczący KRS, sędziowie ci już uprzednio - w 2018 r. - skierowali wnioski o przejście w stan spoczynku na podstawie przepisów ustawy o SN z grudnia 2017 r.

Zgodnie z przepisami obowiązującej od początku roku nowelizacji sędziom, którym przysługuje powrót do orzekania, lecz złożą oni oświadczenie o woli pozostania w stanie spoczynku, przysługuje dożywotnie uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

19 października ub.r. Trybunał Sprawiedliwości UE, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, wydał postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się: zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku; przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku; powstrzymanie się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na stanowiskach, których dotyczą kwestionowane przepisy.