Jak przekazał PAP w komunikacie zespół prasowy SN, sędzia tego sądu Jan Majchrowski, "wykonujący obowiązki Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej (...) powołał do pełnienia funkcji Prezesów Sądów Dyscyplinarnych przy Sądach Apelacyjnych". Uroczystość wręczenia aktów powołania odbyła się w gmachu Sądu Najwyższego we wtorek przed południem.

Według komunikatu SN funkcje prezesa sądu dyscyplinarnego będzie pełnił: Mirosław Tułodziecki przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, Ryszarda Filipowa - przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, Wojciech Głowacki przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, Joanna Górecka przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, Jarosław Kowalski przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, Paweł Urbaniak przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, Mateusz Bartoszek przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, Grzegorz Zarzycki przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, Andrzej Trzeciak przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, Mariusz Łodko przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie i Michał Antczak przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu.

Jak powiedział PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, na podstawie zmian w ustawie o ustroju sądów po niedawnych zmianach dotyczących "sądów dyscyplinarnych to prezes Izby Dyscyplinarnej SN powołuje prezesów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych". "To właśnie we wtorek miało miejsce" - zaznaczył i dodał, że w uroczystości poza mianowanymi prezesami i sędziami Izby Dyscyplinarnej wziął udział wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Zgodnie z zapisami Prawa o ustroju sądów powszechnych "prezesa sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym powołuje spośród sędziów tego sądu dyscyplinarnego prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej". "Kadencja prezesa sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym trwa trzy lata" - stanowi ustawa.