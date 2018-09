Uchylenie przepisów umożliwiających ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnościami, a przez to pozbawienie poszczególne osoby zdolności do czynności prawnych oraz ustanowienie mechanizmów wspierania podejmowania decyzji, które szanują autonomię i wolę danej osoby – to jedna z rekomendacji Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami, którą wystosowano w stosunku do Polski.