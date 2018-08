Rzecznik SN o kandydaturze Muszyńskiego: To bardzo niecodzienna sytuacja

Laskowski zaznaczył, że nie jest to jakaś niezwykła sytuacja "chociaż trochę zaskakująca". "Jak się o tym dowiedziałem, to byłem trochę zaskoczony" - przyznał.źródło: ShutterStock

Nazwisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego na liście kandydatów do Sądu Najwyższego to bardzo niecodzienna sytuacja, aczkolwiek w przeszłości zdarzały się sytuacje, że sędziowie SN przechodzili do Trybunału - powiedział w czwartek rzecznik SN Michał Laskowski.