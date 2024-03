Warto wiedzieć, że nie zawsze trzeba zgłaszać otrzymanie spadku do urzędu skarbowego. Przepisy określają, dokładnie kto jest zobowiązany do zapłaty podatku do urzędu skarbowego, gdy wartość dziedziczonego majątku przewyższa ustalone limity. Sprawdź, czy musisz informować skarbówkę o nabyciu spadku.