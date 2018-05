W czwartek - 24 maja - upływa termin zgłaszania marszałkowi Senatu kandydatów na ławników Sądu Najwyższego. Senat musi wybrać ławników do 3 lipca. Do SN wpłynęło 90 oświadczeń od ławników stołecznych sądów, którzy wyrazili gotowość do orzekania w okresie przejściowym.