Z przyjściem na świat dziecka wiąże się wiele wydatków. Rodzice oczekujący narodzin potomstwa często zastanawiają się nad tym, na jakie formy wsparcie będą mogli liczyć. Prezentujemy kilka najważniejszych rodzajów pomocy, jaką będzie można uzyskać po urodzeniu dziecka w 2025 r.

W artykule podajemy aktualnie obowiązujące zasady, kryteria i stawki. Jeśli ulegną one zmianie, to będziemy o tym informować na bieżąco.

Zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka w 2025 r.

Podczas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy ojcowskiego wypłacany jest zasiłek macierzyński. Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają nie tylko rodzice zatrudnieni na umowę o pracę, ale też zleceniobiorcy czy osoby, prowadzące pozarolniczą działalność, jeżeli są objęci ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowo lub dobrowolnie).

Zasiłki macierzyńskie wypłaca ZUS albo płatnicy składek, zatrudniający ponad 20 osób. Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, a za okres urlopu rodzicielskiego - 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Rodzic może też otrzymać zasiłek w wysokości „uśrednionej”, wynoszącej 81,5% podstawy wymiaru zasiłku. Pamiętajmy jednak, iż nie dotyczy to 9-tygodniowej nieprzenoszalnej części tego urlopu dla ojca dziecka. Poza tym, aby otrzymać zasiłek w tej wysokości, pracownica powinna złożyć wniosek o udzielenie jej po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Termin na złożenie takiego pisma to 21 dni po porodzie.

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sią dziecka w 2025 r.

To jedno z najważniejszych świadczeń, o jakie mogą ubiegać się rodzice po przyjściu na świat dziecka. Od kilku lat dla otrzymania świadczenia wychowawczego niezbędne jest spełnianie kryterium dochodowego. Nie ulegnie ono zmianie w 2025 r. Od 1 listopada 2024 r. nie wzrastają bowiem kwoty świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych. Oznacza to, iż tak jak dotychczas w 2025 r. becikowe będzie wynosiło jednorazowo 1000 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922 zł. Wymogiem ustawowym jest pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta, także elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia w terminie 12 miesięcy do dnia narodzin dziecka.

800 plus, czyli świadczenie wychowawcze na dziecko urodzone w 2025 r.

Temat tego świadczenia wzbudza w ostatnim czasie sporo kontrowersji. Na dzień dzisiejszy nie ma jednak projektu, który zmieniałby wysokość tzw. 800 plus czy kryteria jego przyznania. Po narodzinach dziecka rodzice powinni pamiętać o zachowaniu terminu. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, to prawo do świadczenia wychowawczego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustali od miesiąca urodzenia się dziecka. Złożenie wniosku w późniejszym terminie będzie skutkowało ustaleniem prawa do świadczenia począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do końca danego okresu świadczeniowego.

Ważne Okres świadczeniowy dla tzw. 800 plus trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. ZUS przyjmuje jednak wnioski już od 1 lutego. Taki układ powoduje, iż niektórzy rodzice w 2025 r. złożą dwa wnioski.

Przykład Syn Pana Dariusza przyjdzie na świat w styczniu 2025 r. W takiej sytuacji ojciec powinien zawnioskować o świadczenie na aktualny okres świadczeniowy, który potrwa jeszcze do końca maja 2025 r. i o świadczenie na kolejny okres, który rozpocznie się z początkiem czerwca 2025 r.

1000 zł kosiniakowego. Dla kogo świadczenie rodzicielskie w 2025 r.?

Kolejne świadczenie, które nie wzrasta po ostatniej weryfikacji kwot świadczeń rodzinnych jest tzw. kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie. Nadal będzie ono wynosiło 1000 zł miesięcznie (bez względu na liczbę urodzonych dzieci). W przypadku porodów mnogich wzrasta jednak długość pobierania „kosiniakowego”. Przy rodzeniu jednego dziecka wsparcie przysługuje przez 52 tygodnie, a w przypadku bliźniąt czas ulega wydłużeniu do 65 tygodni. W przypadku narodzin trojaczków kosiniakowe wypłaca się przez 67 tygodnie.

O wsparcie w pierwszej kolejności powinna zawnioskować matka, a po spełnieniu określonych warunków, świadczenie rodzicielskie może otrzymać ojciec dziecka.

Zasiłek rodzinny i dodatki. Jakie kwoty i kryteria w 2025 r.?

Zasiłek rodzinny jest kolejnym ze świadczeń rodzinnych, o którym powinni pamiętać rodzice, ale tylko ci o niższych dochodach. Od 1 listopada 2024 r. nie wzrośnie kryterium dochodu dla zasiłków. Przypomnijmy, iż wynosi ono 674 zł, a gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko – 764 zł. W przypadku przekroczenia tego progu gmina stosuje mechanizm „złotówka za złotówkę”. Brak podwyżki świadczeń oznacz, iż nie wzrosną również kwoty zasiłków rodzinnych. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5. roku życia wynosi 95 zł miesięcznie. Jeśli rodzic ma prawo do zasiłku rodzinnego, to może do niego otrzymać też dodatki. Warto tu pamiętać przede wszystkim o dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który wynosi 1000 zł. Z kolei dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to 193 zł miesięcznie na dziecko (nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci). W przypadku dzieci niepełnosprawnych kwota dodatku zostaje zwiększona o 80 zł (nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci). Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi nadal 95 zł miesięcznie.