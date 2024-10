Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło wprowadzenie od stycznia przyszłego roku globalnego podatku minimalnego, którego stawka wyniesie 15 proc. Określono już, kto go będzie musiał płacić. Oto szczegóły.

Celem nowego podatku, ustalonego przez OECD i implementowanego w ramach unijnych regulacji, jest eliminacja zjawiska przenoszenia zysków przez międzynarodowe koncerny do jurysdykcji o niskich podatkach. Minimalna stawka podatku, ustalona na poziomie 15 proc., ma zagwarantować, że duże korporacje płacą sprawiedliwy podatek niezależnie od miejsca ich prowadzenia działalności.

Nowe regulacje znacząco zwiększą obciążenia podatkowe największych międzynarodowych grup kapitałowych prowadzących działalność na terenie Polski. Obowiązek podatkowy będzie dotyczył zarówno podmiotów dominujących, jak i ich zależnych spółek. Celem podatku minimalnego jest eliminacja zjawiska optymalizacji podatkowej, polegającej na sztucznym obniżaniu obciążeń podatkowych poprzez przenoszenie zysków do tzw. rajów podatkowych. Mechanizm ten zakłada nałożenie na grupy kapitałowe obowiązku zapłaty podatku wyrównawczego, w sytuacji gdy ich globalna efektywna stawka podatkowa spadnie poniżej 15 proc.

Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, znalazła się w sytuacji naruszenia prawa unijnego w związku z opóźnieniami w implementacji dyrektywy dotyczącej globalnego minimalnego opodatkowania. W konsekwencji Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, inicjując tym samym procedurę naruszenia prawa. Pomimo tych działań, polski rząd zapewnia o podjęciu intensywnych prac legislacyjnych mających na celu dostosowanie krajowego porządku prawnego do wymogów unijnych.

Wprowadzenie globalnego podatku minimalnego jest integralną częścią szerszego projektu OECD, znanego jako Pillar 2, mającego na celu przeciwdziałanie szkodliwym praktykom optymalizacji podatkowej. Poprzez ustalenie minimalnej efektywnej stawki podatku na poziomie 15 proc. w ponad 140 krajach, inicjatywa ta dąży do stworzenia bardziej sprawiedliwego i przewidywalnego środowiska podatkowego dla międzynarodowych przedsiębiorstw. Polska, jako sygnatariusz porozumień Pillar 2, zobowiązała się do implementacji tych regulacji, co obejmuje zarówno obowiązek raportowania przez duże grupy kapitałowe swojej efektywnej stawki podatkowej, jak i możliwość nałożenia dodatkowego podatku wyrównawczego w przypadku, gdy stawka ta będzie niższa od ustalonego minimum.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zamierza zrekompensować przedsiębiorcom potencjalną utratę atrakcyjności inwestycyjnej poprzez wprowadzenie systemu grantów. Zamiast dotychczasowych ulg podatkowych, nowe instrumenty wsparcia będą oparte na obiektywnych kryteriach, takich jak skala i lokalizacja inwestycji. Celem jest stymulowanie przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, co w konsekwencji zwiększy jej konkurencyjność i przyciągnie zaawansowane technologicznie projekty. Wprowadzenie globalnego podatku minimalnego stwarza szansę na zwiększenie dochodów budżetu państwa oraz poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski dzięki bardziej przejrzystemu i ujednoliconemu systemowi podatkowemu.

