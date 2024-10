Co czwarty uczestnik procesu rekrutacyjnego doświadczył niestosownego pytania o plany rodzinne podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prawo pracy precyzyjnie wyznacza zakres dozwolonych pytań zadawanych kandydatom. Oto szczegóły.

Jak informuje portal Puls HR, Kodeks pracy precyzyjnie określa zakres informacji, jakie pracodawca może pozyskać od kandydata do pracy. Niestety, coraz częściej zdarzają się przypadki naruszenia tych przepisów, czego przykładem są pytania o plany rodzinne, które, jak wynika z badań Pracuj.pl, zadawano co czwartemu kandydatowi. Takie praktyki nie tylko naruszają prywatność osób ubiegających się o pracę, ale mogą także prowadzić do dyskryminacji.

O co może zapytać rekruter na rozmowie rekrutacyjnej?

W myśl przepisów Kodeksu pracy zakres informacji, jakie pracodawca może uzyskać od kandydata, jest ściśle określony i obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Lista zakazanych pytań, które nie powinny paść na rozmowie kwalifikacyjnej

Lista zakazanych pytań podczas rekrutacji jest obszerna i obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące sfery prywatnej kandydata. W szczególności pracodawca nie może pytać o: plany związane z macierzyństwem, sytuację rodzinną, stan zdrowia, wyznanie, poglądy polityczne, orientację seksualną czy też przynależność związkową.

Niestety, badania przeprowadzone przez Pracuj.pl ujawniają, że procesy rekrutacyjne często odbiegają od standardów etycznych. Respondenci zgłaszają, że są pytani o kwestie prywatne, co jest niezgodne z prawem. Co czwarty uczestnik badania przyznał, że był pytany o plany rodzinne, przy czym kobiety były pytane znacznie częściej niż mężczyźni.

Jak mówi Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl, blisko 20 proc. kandydatów poszukujących nowej pracy podaje jako główną motywację niezadowolenie z panującej w obecnym miejscu zatrudnienia atmosfery. Z tego względu niezwykle istotne jest, aby proces rekrutacyjny był prowadzony w sposób profesjonalny i zapewniający równe traktowanie wszystkim kandydatom, niezależnie od ostatecznej decyzji.

Kodeks pracy a pytania zadawane na rozmowach rekrutacyjnych

Warto podkreślić, że prowadząc proces rekrutacji, należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Kodeks pracy jasno określa, jakie pytania można zadać kandydatowi, aby uniknąć zarzutów o dyskryminację. Dodatkowo, Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) szczegółowo reguluje kwestię przetwarzania danych osobowych kandydatów.

Dyskryminacja na rozmowach kwalifikacyjnych

Okazuje się, że nawet bez poruszania tematów wrażliwych, rekrutacje często stają się areną nieuczciwych praktyk pracodawców. Badania przeprowadzone przez Pracuj.pl ujawniły, że aż 33 proc. kandydatów czuje się dyskryminowanych ze względu na wiek. To oznacza, że osoby młodsze mogą mieć podważane swoje kompetencje, a starsze mogą być pomijane na rzecz młodszych kandydatów. Często pojawia się też argument o braku dopasowania do zespołu, jeśli różnica wieku jest znaczna.

Badania wykazały, że choć w mniejszym stopniu niż dyskryminacja ze względu na wiek, kandydatki i kandydaci zgłaszają również przypadki dyskryminacji ze względu na płeć. Kobiety częściej niż mężczyźni (odpowiednio 8 proc. i 5 proc. badanych) wskazują na nierówne traktowanie przez potencjalnych pracodawców lub na trudności wynikające z dominacji danej płci w danym zawodzie.

Badania wykazały, że aż 4 proc. respondentów, czyli osoby identyfikujące się jako LGBTQIA+, doświadcza trudności w procesie rekrutacji związanych z orientacją seksualną. Choć może się wydawać, że to niewielki odsetek, to w kontekście ogólnej liczby osób LGBTQIA+ w społeczeństwie oznacza to, że jest to poważny problem. Potwierdzają to również badania specjalistycznych organizacji.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium