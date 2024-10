Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zawiera szereg ważnych elementów. Przede wszystkim ustala ono niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania.

Z czego składa się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie otakie zawiera:

oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;

datę wydania orzeczenia;

datę złożenia wniosku;

podstawę prawną wydania orzeczenia;

imię i nazwisko osoby zainteresowanej oraz PESEL’

datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;

numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

ustalenie lub odmowę ustalenia stopnia niepełnosprawności;

okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności;

datę lub okres powstania niepełnosprawności;

datę lub okres powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności;

wskazania określone przez skład orzekający;

uzasadnienie;

pouczenie o przysługującym odwołaniu;

podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków tego składu.

Ważne Orzeczenie może zawierać jedną, dwie lub trzy symbole przyczyn niepełnosprawności. Ważne, aby przyczyny te w porównywalnym stopniu wpływały na zaburzenie funkcji organizmu.

Co oznaczają symbole przyczyn niepełnosprawności?

Są to następujące kody:

01-U – upośledzenie umysłowe

(począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym);

02-P – choroby psychiczne

(chodzi tu m.in. o zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia);

03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu

(m.in. częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego);

04-O – choroby narządu wzroku

(m.in. wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni);

05-R – upośledzenie narządu ruchu

(w m.in. choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu, nowotwory narządu ruchu);

06-E – epilepsja

(w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi);

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia

(m.in. nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej, wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, miażdżyca zarostowatętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a, niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń);

08-T – choroby układu pokarmowego

(m.in. choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji, stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami, nowotwory układu pokarmowego);

09-M – choroby układu moczowo-płciowego

(m.in. zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek, nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych);

10-N – choroby neurologiczne

(m.in. choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych, choroby rdzenia kręgowego):

11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

– inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego; 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe (powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia).

Przykład W określonych sytuacjach pracodawca może uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Takie dofinansowanie jest wyższe w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, Chodzi tu zatem o następujące symbole przyczyn: 01-U, 02-P, 04-O, 06-E, 12-C.

Czy od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można się odwołać?

Jeśli nie zgadzamy się z którymś z elementów orzeczenia np., dotyczącym kodu przyczyny niepełnosprawności, to możemy wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) za pośrednictwem powiatowego zespołu (PZON). Pismo należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.