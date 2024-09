Zmiana przepisów wprowadzona przez poprzedni rząd spowodowała znaczne zwiększenie wartości dodatku do emerytury. Wcześniej jego wysokość wynosiła jedynie 565,67 zł, natomiast obecnie, po zrównaniu z minimalną emeryturą (1780,96 zł), część emerytów może liczyć na dodatkowe comiesięczne świadczenie porównywalne do 14. emerytury. Oto szczegóły.

Świadczenie to zostało ustanowione w marcu 2015 roku przez rząd koalicji PO-PSL. Jego wartość w wakacje 2023 roku wynosiła 565,67 zł. Jednak, w wyniku przeprowadzonej we wrześniu 2023 roku nowelizacji przepisów, świadczenie zostało zrównane z wysokością minimalnej emerytury, która od marca 2024 roku wynosi 1780,96 zł. Warto zaznaczyć, że zarówno trzynasta, jak i czternasta emerytura są wypłacane w tej samej kwocie brutto.

W 2021 roku ówczesny dyrektor Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, ujawnił, że około 15 tysięcy osób otrzymuje dodatek. Od 20 lutego 2024 roku funkcję szefa tej instytucji pełni Lech Parell, działacz opozycji antykomunistycznej.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 13 lipca 2023 roku, która weszła w życie 1 września tego samego roku, wprowadziła istotną zmianę w wysokości dodatku dla opozycjonistów. Przepisy te powiązały wysokość tego świadczenia z minimalną emeryturą, co oznacza, że kwota dodatku będzie corocznie waloryzowana w marcu wraz z podwyżkami emerytur. W okresie od września 2023 roku do końca lutego 2024 roku wysokość świadczenia wynosiła 1544,88 złotych. Natomiast po przeprowadzonej w marcu 2024 roku waloryzacji, świadczenie to wzrosło do kwoty 1780,96 złotych i taka kwota będzie obowiązywać do kolejnej waloryzacji.

Uprawnienie do świadczenia przysługuje wyłącznie osobom posiadającym status działacza opozycji antykomunistycznej bądź osoby represjonowanej z przyczyn politycznych. Aby uzyskać ten status, należy spełnić dwa podstawowe kryteria: udokumentować co najmniej roczną działalność w ramach zorganizowanych struktur opozycji antykomunistycznej oraz wykazać co najmniej miesięczny pobyt w więzieniu w związku z tą działalnością. Procedura uzyskania świadczenia wymaga złożenia stosownego wniosku do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dodatek dla opozycjonistów w kwocie minimalnej emerytury można otrzymać jedynie po zgłoszeniu się do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia pieniężnego na wniosek osoby posiadającej status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Świadczenie pieniężne jest przyznawane na podstawie złożonego wniosku. Jego formularz można pobrać ze strony internetowej kombatanci.gov.pl.

Otrzymywane świadczenie w wysokości 1780,96 zł miesięcznie jest dodatkowym źródłem dochodu, które nie podlega opodatkowaniu i nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu innych świadczeń, np. renty czy zasiłku. Można je porównać do drugiej emerytury. Warto również podkreślić, że osoby pobierające minimalną emeryturę mają prawo do dodatkowych wypłat w postaci 13. i 14. emerytury.