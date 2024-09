Zasiłek pielęgnacyjny to comiesięczna pomoc finansowa przeznaczona dla osób wymagających stałej opieki. Zasiłek wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i ma na celu wesprzeć finansowo osoby zajmujące się opieką. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać? Oto szczegóły.

Cel ustawy o świadczeniach rodzinnych sprowadza się do zapewnienia wsparcia materialnego osobom, których wiek lub niepełnosprawność uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie. Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym z instrumentów służących pokryciu wydatków związanych z opieką nad seniorami i nie tylko, którzy wymagają stałej pomocy.

Zasiłek pielęgnacyjny - dla kogo?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługujący na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych nie jest świadczeniem przeznaczonym wyłącznie dla osób w wieku powyżej 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także:dzieciom z niepełnosprawnościami, osobom dorosłym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom dorosłym z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które nabyły ją przed 21. rokiem życia.

Osoby pobierające emeryturę i chcące ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny powinny pamiętać, że świadczenie to nie przysługuje osobom przebywającym w zakładach opiekuńczych. Ponadto zasiłek pielęgnacyjny jest odrębnym świadczeniem i nie należy go mylić z dodatkiem pielęgnacyjnym do emerytury lub renty.

Zasiłek pielęgnacyjny - kwota 2024

Od 1 listopada 2024 roku wysokość miesięcznego zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł. Świadczenie to wypłacane jest w równych ratach co miesiąc. Uprawnienie do zasiłku przysługuje osobom, które ukończyły 75. rok życia oraz dzieciom i dorosłym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny 2024 - jak długo można go otrzymywać?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznaje się na czas nieokreślony.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Warunkiem uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego jest złożenie stosownego wniosku, który można przedłożyć w urzędzie gminy lub miasta, lub elektronicznie za pośrednictwem platformy Empatia.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego,

osobie przebywającej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,

członkowi rodziny, jeśli otrzymuje on za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Czym się różni zasiłek pielęgnacyjny od dodatku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa odrębne świadczenia pieniężne. Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na czas nieokreślony, podczas gdy dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest świadczeniem dla emerytów i rencistów spełniających określone kryteria.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie finansowe przyznawane emerytom lub rencistom, którzy wymagają stałej opieki ze względu na stan zdrowia. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z niepełnosprawnością. Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie złożonego wniosku. Od marca 2024 roku jego wysokość to 330,07 złotych. Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

Całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji: Oznacza to, że osoba nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy zarobkowej i potrzebuje stałej opieki.

Oznacza to, że osoba nie jest w stanie wykonywać żadnej pracy zarobkowej i potrzebuje stałej opieki. Ukończenie 75 lat życia: Osoby, które ukończyły 75 lat, mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny natomiast to wsparcie finansowe, które otrzymują osoby wymagające stałej opieki, np. z powodu niepełnosprawności lub wieku podeszłego. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem niezbędnej opieki. Zasiłek pielęgnacyjny mogą otrzymać:

Niepełnosprawne dzieci: Dzieci do 16. roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia: Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby, które ukończyły 75 lat.

Oprócz powyższych kryteriów, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy spełnić dodatkowe warunki określone w przepisach. Zazwyczaj dotyczy to między innymi:

Niepełnosprawność uniemożliwiająca samodzielną egzystencję: Oznacza to, że osoba wymaga pomocy innych w codziennych czynnościach, takich jak jedzenie, ubieranie się, czy utrzymanie higieny.

Brak możliwości uzyskania odpowiedniej opieki od członków rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny to forma pomocy wypłacana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2024 roku miesięczna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego została ustalona na kwotę 215,84 zł.