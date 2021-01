Osoby do 18. roku życia, by legalnie jeździć UTO, będą musiały mieć kartę rowerową lub prawo jazdy AM, A1, B1, T. Wbrew propozycji resortu sprawiedliwości w projekcie nie podniesiono proponowanego minimalnego wieku do kierowania UTO z 10 do 12 lat. Nie licząc krajów, gdzie w ogóle nie określono minimalnego wieku, to i tak najniższy pułap w Europie (by jeździć hulajnogą elektryczną, we Francji trzeba mieć 12 lat, a w Niemczech 14 lat). Dzieci poniżej 10 lat będą mogły poruszać się UTO tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.