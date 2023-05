Jazda samochodem bez przeglądu technicznego. Konsekwencje, procedury, kary [2023]

Przegląd techniczny samochodu to jeden z bardzo ważnych czynników, który pozwala utrzymać względne bezpieczeństwo na drogach. Niewykonanie go i jazda bez przeglądu to nie tylko narażanie siebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Jakie są konsekwencje prawne jazdy bez przeglądu?

Jeśli kierowca zostanie zatrzymany przez funkcjonariuszy, którzy stwierdzą brak ważnego przeglądu, musi wiedzieć, że zostanie ukarany. Wysokości mandatów są dość zróżnicowane, ale najniższy wymiar kary to aż 1500 złotych. Górne widełki sięgają 5000 złotych. Czy zatem warto tyle ryzykować, gdy koszt przeglądu technicznego samochodu to tylko 98 złotych?