Bezterminowe prawo jazdy. Wszystko, co należy wiedzieć o wymianie

Od 19 stycznia 2013 r. w polskim prawie, każdy dokument upoważniający do prowadzenia pojazdów musi posiadać datę ważności. Najdłużej może obowiązywać przez 15 lat. Oczywiście osoba posiadająca uprawnienia musi być w pełni zdrowa i nie posiadać żadnych przeciwwskazań oraz ograniczeń do kierowania pojazdami. Co teraz z osobami, które posiadają bezterminowe prawo jazdy? Tutaj też określono szczegółowe procedury.

Bezterminowe prawo jazdy przestaje istnieć. Osoby posiadające bezterminowe prawo jazdy będą musiały wymienić dokument. Cała procedura rozpocznie się już w 2028 roku i trwać będzie przez najbliższe 5 lat do 2033 roku. Ważność dokumentu nie jest równoznaczna z ważnością posiadanych uprawnień. Ważne jest, aby rozgraniczyć te dwie różne sprawy.