- Cel nowelizacji ustawy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej
- Zmiany w Kodeksie wykroczeń. Nowa wysokość kar grzywny za wykroczenia przeciwpożarowe
- Eliminacja kary nagany i wprowadzenie ograniczenia wolności
- Ochrona przeciwpożarowe. Jakie czyny obejmuje art. 82 Kodeksu wykroczeń?
- Zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Wyższe mandaty karne za wykroczenia z art. 82 KW
- Podsumowanie
- Najczęściej zadawane pytania (FAQ):
Cel nowelizacji ustawy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej
Celem projektowanych zmian jest ograniczenie ryzyk wynikających z nieodpowiedzialnego obchodzenia się z ogniem oraz niewłaściwego gospodarowania otwartym terenem. Zmiany obejmują zarówno ustawę z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, jak i ustawę z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Zgodnie z założeniami projektu, zmiany mają charakter systemowy i służą wzmocnieniu:
- prewencji,
- funkcji sprawiedliwościowej prawa wykroczeń.
Ustawodawca wskazuje, że obecny katalog sankcji, w szczególności kara nagany, jest nieskuteczny i niewystarczająco odstraszający.
Zmiany w Kodeksie wykroczeń. Nowa wysokość kar grzywny za wykroczenia przeciwpożarowe
Jedną z najistotniejszych zmian jest projektowana nowelizacja art. 24 § 1a KW, która przewiduje podniesienie górnej granicy kary grzywny za wykroczenia określone w art. 82 § 1–5 KW z dotychczasowych 5 000 zł do 30 000 zł.
Podwyższenie maksymalnej grzywny ma charakter prewencyjny i stanowi próbę wywarcia silniejszego efektu odstraszającego wobec sprawców wykroczeń stwarzających ryzyko pożaru lub utrudniających działania ratownicze.
Eliminacja kary nagany i wprowadzenie ograniczenia wolności
Projekt ustawy zakłada także modyfikację katalogu kar przewidzianych za wykroczenia określone w art. 82 § 1, 2, 4 i 5 KW Dotychczas katalog kar obejmował areszt, grzywnę oraz karę nagany.
Nowelizacja przewiduje:
- usunięcie kary nagany,
- dodanie możliwości orzeczenia kary ograniczenia wolności.
Tym samym, za najpoważniejsze wykroczenia przeciwko ochronie przeciwpożarowej będzie można orzec:
- areszt,
- ograniczenie wolności,
- grzywnę.
W odniesieniu do art. 82 § 3 KW (rozniecanie ognia lub palenie tytoniu poza wyznaczonym miejscem), również proponuje się usunięcie kary nagany, pozostawiając areszt, ograniczenie wolności i grzywnę.
Ochrona przeciwpożarowe. Jakie czyny obejmuje art. 82 Kodeksu wykroczeń?
Zgodnie z treścią art. 82 KW, wykroczeniem jest m.in.:
- powodowanie zagrożenia pożarem (§ 1),
- brak zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 2),
- palenie tytoniu lub rozniecanie ognia poza miejscem do tego przeznaczonym (§ 3),
- wypalanie traw, słomy i pozostałości roślinnych (§ 4),
- nieostrożne obchodzenie się z ogniem (§ 5).
Zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Wyższe mandaty karne za wykroczenia z art. 82 KW
Nowelizacja obejmuje również zmiany w postępowaniu mandatowym. Projektowana zmiana art. 96 § 1ad KPSW zakłada podniesienie maksymalnej wysokości grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego.
Obecnie:
- za jedno wykroczenie: maksymalnie 500 zł,
- za kilka wykroczeń popełnionych jednym czynem: maksymalnie 1 000 zł.
Po nowelizacji:
- za jedno wykroczenie: do 5 000 zł,
- za kilka wykroczeń: do 6 000 zł.
To znaczące zwiększenie kar może skutkować większą skutecznością prewencji i egzekwowania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
Podsumowanie
Nowelizacja przepisów ma na celu skuteczniejszą egzekucję przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Do najważniejszych zmian należą:
- podniesienie maksymalnej grzywny do 30 000 zł (art. 24 § 1a KW),
- usunięcie kary nagany z art. 82 § 1–5 KW,
- wprowadzenie możliwości orzekania kary ograniczenia wolności,
- zwiększenie limitów mandatów karnych (do 5 000 i 6 000 zł).
Zaproponowane rozwiązania mają na celu zwiększenie odpowiedzialności sprawców i zmniejszenie liczby wykroczeń prowadzących do pożarów.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ):
Jakie zmiany przewiduje nowelizacja Kodeksu wykroczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej?
Nowelizacja przewiduje podniesienie grzywny do 30 000 zł, usunięcie kary nagany oraz wprowadzenie kary ograniczenia wolności za wykroczenia z art. 82 KW.
Czy wypalanie traw będzie groziło grzywną w wysokości 30 000 zł?
Tak, nowelizacja pozwala na orzekanie grzywny do 30 000 zł za czyny z art. 82 § 4 KW, w tym za wypalanie traw.
Dlaczego zniesiono karę nagany w przepisach o ochronie przeciwpożarowej?
Uznano ją za nieskuteczną – nie odstrasza sprawców i nie spełnia funkcji prewencyjnej.
Jak zmienią się mandaty karne za wykroczenia przeciwpożarowe?
Limit grzywny w postępowaniu mandatowym wzrośnie z 500 zł do 5 000 zł, a przy kilku wykroczeniach – do 6 000 zł.
Czy zmiany obejmują tylko Kodeks wykroczeń?
Nie – dotyczą również Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, zwiększając sankcje w postępowaniu mandatowym.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję