Cel nowelizacji ustawy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej

Celem projektowanych zmian jest ograniczenie ryzyk wynikających z nieodpowiedzialnego obchodzenia się z ogniem oraz niewłaściwego gospodarowania otwartym terenem. Zmiany obejmują zarówno ustawę z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, jak i ustawę z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgodnie z założeniami projektu, zmiany mają charakter systemowy i służą wzmocnieniu:

prewencji,

funkcji sprawiedliwościowej prawa wykroczeń.

Ustawodawca wskazuje, że obecny katalog sankcji, w szczególności kara nagany, jest nieskuteczny i niewystarczająco odstraszający.

Zmiany w Kodeksie wykroczeń. Nowa wysokość kar grzywny za wykroczenia przeciwpożarowe

Jedną z najistotniejszych zmian jest projektowana nowelizacja art. 24 § 1a KW, która przewiduje podniesienie górnej granicy kary grzywny za wykroczenia określone w art. 82 § 1–5 KW z dotychczasowych 5 000 zł do 30 000 zł.

Podwyższenie maksymalnej grzywny ma charakter prewencyjny i stanowi próbę wywarcia silniejszego efektu odstraszającego wobec sprawców wykroczeń stwarzających ryzyko pożaru lub utrudniających działania ratownicze.

Eliminacja kary nagany i wprowadzenie ograniczenia wolności

Projekt ustawy zakłada także modyfikację katalogu kar przewidzianych za wykroczenia określone w art. 82 § 1, 2, 4 i 5 KW Dotychczas katalog kar obejmował areszt, grzywnę oraz karę nagany.

Nowelizacja przewiduje:

usunięcie kary nagany,

dodanie możliwości orzeczenia kary ograniczenia wolności.

Tym samym, za najpoważniejsze wykroczenia przeciwko ochronie przeciwpożarowej będzie można orzec:

areszt,

ograniczenie wolności,

grzywnę.

W odniesieniu do art. 82 § 3 KW (rozniecanie ognia lub palenie tytoniu poza wyznaczonym miejscem), również proponuje się usunięcie kary nagany, pozostawiając areszt, ograniczenie wolności i grzywnę.

Ochrona przeciwpożarowe. Jakie czyny obejmuje art. 82 Kodeksu wykroczeń?

Zgodnie z treścią art. 82 KW, wykroczeniem jest m.in.:

powodowanie zagrożenia pożarem (§ 1),

brak zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 2),

palenie tytoniu lub rozniecanie ognia poza miejscem do tego przeznaczonym (§ 3),

wypalanie traw, słomy i pozostałości roślinnych (§ 4),

nieostrożne obchodzenie się z ogniem (§ 5).

Zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Wyższe mandaty karne za wykroczenia z art. 82 KW

Nowelizacja obejmuje również zmiany w postępowaniu mandatowym. Projektowana zmiana art. 96 § 1ad KPSW zakłada podniesienie maksymalnej wysokości grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego.

Obecnie:

za jedno wykroczenie: maksymalnie 500 zł,

za kilka wykroczeń popełnionych jednym czynem: maksymalnie 1 000 zł.

Po nowelizacji:

za jedno wykroczenie: do 5 000 zł,

za kilka wykroczeń: do 6 000 zł.

To znaczące zwiększenie kar może skutkować większą skutecznością prewencji i egzekwowania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Podsumowanie

Nowelizacja przepisów ma na celu skuteczniejszą egzekucję przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Do najważniejszych zmian należą:

podniesienie maksymalnej grzywny do 30 000 zł (art. 24 § 1a KW),

usunięcie kary nagany z art. 82 § 1–5 KW,

wprowadzenie możliwości orzekania kary ograniczenia wolności,

zwiększenie limitów mandatów karnych (do 5 000 i 6 000 zł).

Zaproponowane rozwiązania mają na celu zwiększenie odpowiedzialności sprawców i zmniejszenie liczby wykroczeń prowadzących do pożarów.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Jakie zmiany przewiduje nowelizacja Kodeksu wykroczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Nowelizacja przewiduje podniesienie grzywny do 30 000 zł, usunięcie kary nagany oraz wprowadzenie kary ograniczenia wolności za wykroczenia z art. 82 KW.

Czy wypalanie traw będzie groziło grzywną w wysokości 30 000 zł?

Tak, nowelizacja pozwala na orzekanie grzywny do 30 000 zł za czyny z art. 82 § 4 KW, w tym za wypalanie traw.

Dlaczego zniesiono karę nagany w przepisach o ochronie przeciwpożarowej?

Uznano ją za nieskuteczną – nie odstrasza sprawców i nie spełnia funkcji prewencyjnej.

Jak zmienią się mandaty karne za wykroczenia przeciwpożarowe?

Limit grzywny w postępowaniu mandatowym wzrośnie z 500 zł do 5 000 zł, a przy kilku wykroczeniach – do 6 000 zł.

Czy zmiany obejmują tylko Kodeks wykroczeń?

Nie – dotyczą również Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, zwiększając sankcje w postępowaniu mandatowym.