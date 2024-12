W dzisiejszych czasach coraz więcej transakcji zawieranych jest przez internet. Zakupy online, usługi cyfrowe, subskrypcje czy rezerwacje – wszystko to stało się częścią naszej codzienności. Jednak zawieranie umowy przez internet wiąże się z pewnym ryzykiem. Aby nie dać się oszukać, warto znać podstawy prawne i zasady, które rządzą umowami zawieranymi online.

Umowa zawarta online – definicja i podstawy prawne

Umowa zawierana przez internet to umowa, której strony dochodzą do porozumienia, nie spotykając się osobiście. Zwykle jedną ze stron jest konsument, a drugą przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, który oferuje swoje produkty lub usługi w internecie. Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego, umowa zawierana przez internet jest traktowana tak samo jak każda inna umowa – istotne jest wyrażenie woli przez strony, czyli oferent i przyjmujący ofertę muszą jasno wyrazić zamiar zawarcia umowy.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, każda umowa, niezależnie od formy, musi spełniać określone warunki, aby była ważna i wiążąca. Do takich warunków należy m.in. zgoda obu stron, możliwość swobodnego wyrażenia woli oraz brak wad oświadczenia woli. Umowa online, mimo iż jest zawierana na odległość, również musi spełniać te zasady. Kwestie te reguluje Kodeks cywilny, a także przepisy o ochronie konsumentów, w tym Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Zawieranie umowy online a ochrona konsumentów

Z perspektywy konsumenta szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy chroniące prawa konsumentów. Prawo cywilne przewiduje szereg regulacji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa transakcji zawieranych na odległość. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z odesłaniem towaru.

Przepisy te mają na celu ochronę konsumentów przed pochopnymi decyzjami zakupowymi, gdyż zawieranie umowy online pozbawia konsumenta możliwości osobistego zapoznania się z produktem lub usługą przed jej zawarciem. Prawo do odstąpienia od umowy daje konsumentowi możliwość spokojnego zastanowienia się nad dokonanym wyborem, co jest szczególnie ważne, gdy transakcje są dokonywane bez bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcą.

Jednakże warto zauważyć, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje we wszystkich przypadkach. Zgodnie z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest towar, który szybko ulega zepsuciu lub posiada krótki okres przydatności do użycia. W takich przypadkach konsument nie może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy, ze względu na specyficzną naturę produktu, który w krótkim czasie może stracić swoje właściwości.

Wymogi formalne zawierania umowy online

Zawieranie umowy online wymaga od przedsiębiorcy przestrzegania kilku istotnych wymogów formalnych. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca ma obowiązek informowania konsumenta o najważniejszych elementach umowy przed jej zawarciem. Art. 12 Ustawy o prawach konsumenta nakłada na sprzedawcę obowiązek udostępnienia konsumentowi szeregu informacji, takich jak: główne cechy towaru lub usługi, całkowita cena, koszty dodatkowe, warunki dostawy czy prawa konsumenta dotyczące odstąpienia od umowy.

Konsument powinien mieć pełną świadomość warunków umowy przed jej zawarciem. Przed dokonaniem zakupu sprzedawca ma obowiązek umożliwić konsumentowi zapoznanie się z regulaminem sklepu lub warunkami świadczenia usług. Wszystkie te informacje muszą być przedstawione w sposób jasny i zrozumiały, aby konsument mógł podjąć świadomą decyzję.

Co ważne, przedsiębiorca musi uzyskać od konsumenta zgodę na zawarcie umowy. Zwykle odbywa się to poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję”, „Zamawiam” lub „Zgadzam się”, co stanowi wyraz woli konsumenta, jednakże tak jak w przypadku tradycyjnych umów, zgoda musi być wyrażona dobrowolnie, bez nacisku i w pełni świadomie.

Zasady zawierania umów w e-commerce. Na co uważać?

Pomimo szeregu zabezpieczeń, jakie zapewniają przepisy prawa, zawieranie umowy online wiąże się z pewnym ryzykiem. Oto kilka wskazówek, jak unikać nieuczciwych praktyk i zabezpieczyć się przed oszustwami:

Uważaj na oferty zbyt atrakcyjne, by były prawdziwe – często oszuści kuszą konsumentów obietnicami niesamowitych okazji. Pamiętaj, że cena, która jest znacznie niższa od rynkowej, może budzić podejrzenia. Zanim dokonasz zakupu, sprawdź wiarygodność sklepu lub sprzedawcy.

– często oszuści kuszą konsumentów obietnicami niesamowitych okazji. Pamiętaj, że cena, która jest znacznie niższa od rynkowej, może budzić podejrzenia. Zanim dokonasz zakupu, sprawdź wiarygodność sklepu lub sprzedawcy. Sprawdź opinie i recenzje – jednym ze sposobów na zweryfikowanie wiarygodności sprzedawcy jest zapoznanie się z opiniami innych użytkowników. Wiarygodne sklepy internetowe często posiadają recenzje na temat swoich produktów i usług.

– jednym ze sposobów na zweryfikowanie wiarygodności sprzedawcy jest zapoznanie się z opiniami innych użytkowników. Wiarygodne sklepy internetowe często posiadają recenzje na temat swoich produktów i usług. Zabezpiecz płatności – korzystaj z bezpiecznych metod płatności online, takich jak karty kredytowe lub przelewy za pośrednictwem znanych systemów płatności. Unikaj przelewów bezpośrednich na konta, które nie są zweryfikowane.

– korzystaj z bezpiecznych metod płatności online, takich jak karty kredytowe lub przelewy za pośrednictwem znanych systemów płatności. Unikaj przelewów bezpośrednich na konta, które nie są zweryfikowane. Zwróć uwagę na regulamin sklepu – upewnij się, że przed dokonaniem zakupu zapoznałeś się z regulaminem sklepu. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować cię o najważniejszych aspektach transakcji, a brak jasnych informacji może sugerować, że coś jest nie tak.

Umowy online to codzienność

Zawieranie umów online stało się codziennością, jednak wymaga świadomości prawnej i ostrożności. Przepisy prawne, takie jak Kodeks cywilny czy Ustawa o prawach konsumenta, zapewniają konsumentom szereg praw, które mają na celu ochronę przed nieuczciwymi praktykami. Ważne jest, aby przed dokonaniem zakupu sprawdzić wiarygodność sprzedawcy, zapoznać się z regulaminem sklepu i zrozumieć warunki umowy. Dzięki tym krokom, można zminimalizować ryzyko oszustwa i cieszyć się bezpiecznymi transakcjami online.