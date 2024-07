W dzisiejszym świecie dowód osobisty jest jednym z kluczowych dokumentów potwierdzających naszą tożsamość. Rozwój technologii otworzył przed nami nowe możliwości. Jedną z nich jest cyfrowa wersja dowodu osobistego, dostępna dzięki aplikacji mObywatel. Jednak cyfrowa wersja posiada certyfikat, który z czasem traci ważność. Jak go odnowić?

Dowód osobisty jest wymaganym dokumentem, który każdy pełnoletni obywatel mieszkający w Polsce powinien posiadać. Bardzo często musimy okazać dokument, np. w urzędzie, w banku, podczas kontroli drogowej. Dla osób, które zapominają o kartonowej wersji dokumentu dużym udogodnieniem jest jego cyfrowa wersja w aplikacji mObywatel.

Jak założyć aplikację mObywatel?

Rejestracja konta i aktywacja aplikacji mObywatel jest możliwa, jeśli mamy Profil Zaufany (na stronie gov.pl należy wybrać zakładkę ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY i wybrać odpowiednią dla siebie opcję: przez bank, za pomocą e-dowodu osobistego, przez rozmowę wideo z urzędnikiem lub okazanie dowodu w urzędzie).

Instalacja aplikacji mObywatel jest dostępna w Google Play i App Store. Należy kliknąć ikonę POBIERZ i uruchomić instalację. Niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu. Kolejnym krokiem jest utworzenie hasła, a następnie wybranie DODAJ SWÓJ PIERWSZY DOKUMENT.

Przy zakładaniu konta podstawowym dokumentem jest dowód osobisty. Gdy dowód zostanie wczytany do aplikacji pojawia się możliwość DODAJ NOWY DOKUMENT.

Ile ważny jest mDowód w aplikacji mObywatel?

MDowód w aplikacji mObywatel jest ważny 12 miesięcy. Można go używać bez ograniczeń. Są tylko dwa przypadki, w których należy mieć ze sobą standardowy, kartonikowy dowód osobisty: złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego oraz wyjazd za granicę.

Jak odnowić ważność dowodu osobistego w aplikacji?

Aby to zrobić, należy zalogować się do aplikacji i wybrać w głównym menu opcję WIĘCEJ. Znajduje się w prawnym dolnym rogu ekranu. Kolejny krok, który należy wykonać, to wybranie sekcji WYDANE CERTYFIKATY. Znajdź aktualny mDowód w sekcji WAŻNY. Kolejno kliknij ODNÓW CERTYFIKAT, KONTYNUUJ.

Ważność dowodu osobistego w aplikacji zostanie przedłużona.

Ważność dowodu w aplikacji mObywatel 2.0

W lipcu 2023 roku w aplikacji mObywatel 2.0 został umieszczony mDowód, który stał się pełnoprawnym dokumentem. Z racji tego, osoby korzystające z tego rodzaju udogodnienia muszą pamiętać o tym, aby odnowić ważność certyfikatu, który wynosi 12 miesięcy.