Planujesz podróż za granicę? Dowiedz się, co możesz, a czego nie wolno przewozić przez granicę, aby uniknąć problemów celnych. Zapoznaj się z istotnymi informacjami, które poszerzą twoją wiedzę na temat przewozu m.in. leków, alkoholu, papierosów oraz pamiątek z egzotycznych krajów.

Alkohol i papierosy – na terenie UE

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., przewóz alkoholu i papierosów między krajami członkowskimi jest ułatwiony, jednak istnieją limity, których należy przestrzegać:



Napoje alkoholowe powyżej 22 proc. objętości alkoholu: maksymalnie 10 litrów



Napoje alkoholowe do 22 proc. objętości alkoholu: maksymalnie 20 litrów



Wino: Maksymalnie 90 litrów (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego)



Piwo: Maksymalnie 110 litrów



Papierosy: Maksymalnie 800 sztuk



Cygaretki (do 3 gramów każda): Maksymalnie 400 sztuk



Cygara: Maksymalnie 200 sztuk



Tytoń do palenia: Maksymalnie 1 kilogram.

Alkohol i papierosy – spoza UE

Napoje alkoholowe powyżej 22 proc. objętości alkoholu: Maksymalnie 1 litr



Napoje alkoholowe do 22 proc. objętości alkoholu: Maksymalnie 2 litry



Wino: Maksymalnie 4 litry



Piwo: Maksymalnie 16 litrów



Papierosy: Maksymalnie 200 sztuk



Cygaretki (do 3 gramów każda): Maksymalnie 100 sztuk



Cygara: Maksymalnie 50 sztuk



Tytoń do palenia: Maksymalnie 250 gramów.

Przewóz leków

Podróżując do innego kraju warto sprawdzić lokalne przepisy, które w przypadku przewozu leków różnią się. W większości krajów UE można przewozić leki na użytek osobisty bez większych problemów, jednak warto mieć zaświadczenie lekarskie. Sytuacja wygląda jednak inaczej poza UE. W niektórych krajach możemy trafić nawet do więzienia, jeśli lek w naszym bagażu zawiera zabronione w danym państwie substancje.



Jeśli przewozisz leki na receptę, zawsze miej przy sobie zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania. Powinno ono być w języku angielskim lub w języku kraju docelowego. Przewoź leki w oryginalnych opakowaniach wraz z ulotką informacyjną.

Czego nie wolno przewozić z zagranicy?

Przywożenie przedmiotów wykonanych z kości słoni, nosorożców, tygrysów, niedźwiedzi, a także wyrobów ze skóry krokodyli i węży jest surowo zabronione. Przewóz takich pamiątek przez granicę może skutkować karą grzywny, a nawet pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat.



Nielegalne są również wyroby z kości słoniowej, piór dzikich ptaków, nalewki z węża, muszle, koralowce i drewno tropikalne.

Antyki

Przewóz antyków przez granicę jest regulowany przez prawo UE i polskie przepisy. Antyki dzielą się na:



– nieobjęte zakazem wywozu



– wymagające pozwolenia



– objęte zakazem wywozu.





Przewóz antyków bez odpowiednich zezwoleń jest przestępstwem, zagrożonym karą grzywny lub więzieniem od 3 miesięcy do 5 lat.





Każdy kraj samodzielnie określa przepisy w tej kwestii. Zwykle nie można przewozić takich antyków, jak m.in.:



– oryginalne ryciny i litografie,



– rysunki wykonane ręcznie, starsze niż 50 lat, które nie należą do swoich twórców o wartości równej bądź wyższej niż 15 tys. euro,



– akwarele, gwasze i pastele wykonane ręcznie, starsze niż 50 lat, które nie należą do swoich właścicieli, a ich wartość jest równa lub wyższa niż 30 tys. euro,



– przedmioty archeologiczne, które są starsze niż 100 lat, a także pochodzą z wykopalisk i znalezisk,



– elementy, które pochodzą z pomników artystycznych lub religijnych, starsze niż 100 lat,



– książki starsze niż 100 lat, których wartość jest równa lub wyższa niż 50 tys. euro,



– archiwa i ich elementy starsze niż 50 lat,



– mozaiki, które mają więcej niż 50 lat i nie należą do swoich twórców, a ich wartość jest równa lub wyższa niż 15 tys. euro,



– mapy drukowane starsze niż 50 lat, których wartość jest równa lub wyższa niż 15 tys. euro,



– inkunabuły i manuskrypty starsze niż 50 lat, które nie należą do swoich twórców,



– dowolne inne artykuły antyczne, których wartość jest równa lub wyższa niż 50 tys. euro.

Istotne przepisy celne w różnych krajach

Do Stanów Zjednoczonych nie wolno wwozić surowych owoców, warzyw i nieprzetworzonych produktów mięsnych. Dozwolone są tylko oryginalnie zapakowane produkty mięsne z odpowiednimi etykietami.



W Egipcie zakazany jest wywóz koralowców i muszli. Na Kubie bez rachunku potwierdzającego zakup nie wolno wywozić więcej niż 50 sztuk cygar.



W Tajlandii zabroniony jest wywóz figurek Buddy. W Singapurze nie można przewozić gum do żucia.



Przemyt narkotyków przestępstwem jest wszędzie. Przykładowo w Egipcie, Singapurze, Malezji, Chinach, Tajlandii lub Indonezji może grozić kara śmierci. Służby celne mogą uznać za narkotyki także inne substancje, np. mak czy sterydy.

Przed wyjazdem warto zasięgnąć języka

Przed wyjazdem zapoznaj się z przepisami celnych krajów docelowych. Skorzystaj z pomocy Centrum Informacji Służby Celnej lub sprawdź informacje na stronach rządowych.



Kontakt z Centrum Informacji Służby Celnej:



Z telefonów stacjonarnych: 801 055 055



Z telefonów komórkowych: (22) 330 03 30



Z zagranicy: +48 22 330 03 30



Więcej informacji znajdziesz na stronie gov.pl oraz cites.org.