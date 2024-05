Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce wejdą w życie nowe przepisy, które mają na celu znaczne wzmocnienie ochrony obywateli przed kradzieżą tożsamości. Zgodnie z ustawą wszystkie banki, firmy pożyczkowe, notariusze oraz inne instytucje będą zobowiązane do weryfikacji, czy numer PESEL osoby nie został zastrzeżony, zanim zgodzą się na zawarcie umowy lub przeprowadzenie transakcji. Po zastrzeżeniu PESEL obywatel nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeśli ktoś zaciągnie pożyczkę na dane.

Nowe przepisy ochronią przed kradzieżą tożsamości

Dotychczas brak takiej weryfikacji oznaczał, że w przypadku wyłudzenia pożyczki na cudze dane, ofiary musiały samodzielnie udowodnić swoją niewinność. Nowe przepisy mają zniwelować ten problem, przenosząc obowiązek sprawdzenia Rejestru Zastrzeżonych Numerów PESEL na instytucje finansowe i prawne. Od teraz, jeśli ktoś zastrzeże swój numer PESEL, będzie to realna ochrona przed nieautoryzowanymi transakcjami.

Jak zastrzec numer PESEL?

Proces zastrzegania numeru PESEL jest niezwykle prosty i można go wykonać przez internet. Wystarczy zalogować się na portal mObywatel za pomocą Profilu Zaufanego. Zastrzeżenie numeru można w dowolnym momencie cofnąć, zarówno na pewien okres, jak i bezterminowo, co jest istotne w przypadku, gdy sami będziemy chcieli zaciągnąć kredyt lub pożyczkę. Cała procedura zajmuje tylko kilka chwil.

Obowiązek weryfikacji w praktyce

Zgodnie z nowymi przepisami, banki, instytucje kredytowe, SKOK-i oraz niebankowe instytucje pożyczkowe będą musiały sprawdzić rejestr zastrzeżonych numerów PESEL przed otwarciem rachunków bankowych, udzieleniem kredytów, pożyczek czy leasingów. Weryfikacja jest również obowiązkowa przy wypłatach gotówkowych przekraczających trzykrotność płacy minimalnej. Notariusze będą musieli przeprowadzać kontrolę przy czynnościach związanych z nabyciem, zbyciem lub obciążeniem nieruchomości, a operatorzy telekomunikacyjni przy wydawaniu duplikatów kart SIM.

Jeśli numer PESEL osoby został zastrzeżony, instytucje będą zobowiązane odmówić przeprowadzenia danej czynności.

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Zastrzeganie numeru PESEL to ważny krok w ochronie przed kradzieżą tożsamości. Nowe przepisy mają na celu stworzenie realnej bariery przeciwko nadużyciom, co jest krokiem naprzód w bezpieczeństwie cyfrowym. Warto zadbać również o swoją prywatność i bezpieczeństwo w sieci, korzystając np. z programów antyszpiegowskich, czy usług VPN, które szyfrują naszą obecność online, zapewniając dodatkową warstwę ochrony danych osobowych.

Popularność zastrzegania numeru PESEL

Od momentu wprowadzenia możliwości zastrzegania numeru PESEL w listopadzie ubiegłego roku, skorzystało z niej już prawie 2,7 miliona Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji przewiduje, że liczba ta znacznie wzrośnie po 1 czerwca, kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie musieli sprawdzać zastrzeżeń, będą teraz zobowiązani do ich weryfikacji, co ma znacząco zwiększyć poziom ochrony obywateli.