Działka, słońce, grill, zimne napoje, muzyka. Brzmi jak dobry pomysł na letni weekend ze znajomymi. Planując imprezę w akompaniamencie ulubionych muzycznych hitów należy pamiętać o tym, żeby zachowywać się z kulturą. Zbyt głośna muzyka może przeszkadzać sąsiadom, a nas naraża na mandat.

Nie tylko cisza nocna

Wbrew pozorom, nie tylko w godz. 22-6 należy się powstrzymać od zbyt głośnych rozmów, śpiewów i muzyki. Jeśli nasze zachowanie jest uciążliwe dla otoczenia, przykładowo sąsiadów z innej działki, narażamy się na konsekwencje prawne również w dzień. Jeśli to nasze pierwsze przewinienie, to policja, która przybędzie na miejsce, najprawdopodobniej nas pouczy. Jeśli jednak nasze głośne zachowanie będzie się powtarzać, to narażamy się na grzywnę.

Jaka wysokość grzywny?

Od 20 zł do nawet 5 tys. zł. Z kolei osoby, które notorycznie uprzykrzają życie sąsiadom, mogą zostać nawet ukarane ograniczeniem wolności lub aresztem.



Treść Art. 51 "Zakłócanie spokoju lub porządku publicznego" paragraf 1. brzmi następująco: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

Śmieci tylko do kosza

Po imprezie na działce jest dużo śmieci? To normalne. Przygotujmy się jednak zawczasu, szykując odpowiednią ilość worków na śmieci lub torebek, w które te śmieci spakujemy, a następnie wyrzucimy do odpowiednich pojemników. Jak wskazuje Kodeks wykroczeń, a konkretnie Art. 145. § 1., "Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych"