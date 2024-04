W sezonie wiosenno-letnim Polacy masowo oddają się swojemu hobby, jakim jest grillowanie. Niektórzy używają do tego tradycyjnego grilla węglowego, inni elektrycznego, a jeszcze inni palą ognisko. Gdzie można to robić legalnie? Jakie są kary za złamanie przepisów?

Grill/ognisko. Gdzie można legalnie?

Na prywatnej posesji – bez dodatkowych ograniczeń, o ile działalność ta nie narusza przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz nie zagraża bezpieczeństwu czy spokoju sąsiadów. Jeśli planujemy grilla u siebie w przydomowym ogródku lub na działce, to dobrze będzie, jeśli uprzednio poinformujemy o tym naszych sąsiadów. Warto też pamiętać o tym, by w trakcie towarzyskiego spotkania zachowywać się kulturalnie, nie krzyczeć, nie przesadzać z alkoholem.



Planując ognisko u siebie na posesji, należy bezwzględnie stosować się do przepisów przeciwpożarowych



– nie wolno palić ogniska w odległości mniejszej niż cztery metry od posesji sąsiedniej

– ognisko powinno być odpowiednio zabezpieczone

– nie należy palić ogniska w pobliżu materiałów łatwopalnych

– nie wolno palić ogniska nawet we własnym ogrodzie w odległości mniejszej niż 100 metrów od lasu

– nie należy palić ogniska w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i w pobliżu palnych płodów rolnych





W wyznaczonych miejscach w przestrzeni publicznej – takie miejsca są często oznaczone i wyposażone w urządzenia do grillowania lub miejsca na ognisko. Można je znaleźć w parkach, na plażach czy w specjalnych strefach rekreacyjnych. Jeśli decydujemy się na grilla w takim miejscu, bezwzględnie musimy po sobie posprzątać. Zostawmy miejsce w takim stanie, w jakim je zastaliśmy.

Grill na balkonie

Grill węglowy na pewno nie. Alternatywą może być elektryczny, z którego nie wydobywa się dym. Warto jednak zapoznać się z wewnętrznym regulaminem naszej wspólnoty mieszkaniowej i dowiedzieć się czy przepisy w nim zawarte tego nie zabraniają.

Jaki mandat za grilla w miejscu niedozwolonym?

Jeśli rozpalimy grilla w miejscu do tego nieprzystosowanym (np. balkon), możemy dostać mandat w wysokości nawet 500 zł. Z kolei jeśli ogień wymknie się spod kontroli i spowoduje pożar, to kara może być bardzo surowa, mianowicie nawet do 12 lat więzienia.

Ognisko w lesie. Czy można rozpalić?

Rozpalanie ogniska w lesie w Polsce jest zazwyczaj zabronione, szczególnie podczas sezonu wysokiego ryzyka pożarowego, który trwa zwykle od wiosny do późnej jesieni. Ograniczenia te są wprowadzane w celu zapobiegania pożarom lasów, które mogą mieć katastrofalne skutki dla środowiska.



Zgodnie z przepisami prawa leśnego, w lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe oraz na innych terenach leśnych, zakazane jest rozpalanie ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami. W niektórych lasach są wydzielone specjalne, ogrodzone miejsca, gdzie rozpalenie ogniska jest dozwolone. Znajdziemy tam stałe paleniska lub grille



Rozpalenie ognia w nieprzeznaczonym do tego miejscu w lesie jest traktowane jako wykroczenie i może skutkować nałożeniem mandatu karnego. Wysokość mandatu za rozpalenie ognia w niedozwolonym miejscu może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od szkód, jakie mogły zostać spowodowane.