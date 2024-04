Od początku 2024 roku kierowców obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdu. Jakie dokumenty należy przygotować, gdzie zarejestrować samochód oraz jakie są koszty – o tym w poniższym artykule.

Od stycznia br. każdy właściciel świeżo nabytego samochodu ma tylko 30 dni na jego przerejestrowanie. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu wysoki mandat, nawet do 1000 złotych. Jeśli z jakiegoś powodu rejestracja przedłuży się o ponad pół roku (180 dni), od upłynięcia terminu porejestrowania, wtedy kwota ta wzrośnie o 100 proc. Dlatego ważne jest, aby nie zwlekać z tą procedurą. Na co musimy się przygotować podczas przerejestrowania pojazdu?

Rejestracja samochodu w 2024 roku. Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby zarejestrować samochód, powinniśmy wypełnić prawidłowy (dla właściwego urzędu) wniosek o rejestrację. Bardzo często zdarza się, że wzory takich dokumentów znajdują się na stronie internetowej. Warto więc pójść do urzędu już z wypełnionym wnioskiem. Do jego złożenia konieczny będzie również dowód osobisty lub paszport. Kolejną rzeczą, którą należy ze sobą zabrać, jest umowa kupna-sprzedaży / darowizny. Jeśli pojazd był już wcześniej zarejestrowany konieczne będzie zabranie ze sobą dokumentów rejestracyjnych oraz jeśli auto nie posiada ważnego przeglądu – również zaświadczenie o odbyciu badania technicznego. Niezbędne również będzie zabranie ze sobą polisy OC oraz obecne tablice rejestracyjne (jeśli chcemy je wymienić).

W przypadku aut sprowadzanych do kompletu należy dołączyć tłumaczenie dokumentów oraz dowód dokonanych opłat (akcyzy lub cła).

Gdzie przerejestrować samochód?

Aby dokonać przerejestrowania samochodu, należy udać się do wydziału komunikacji w starostwie powiatowym / urzędzie miasta lub też dzielnicy. Co ważne, nie musi być to urząd, w którym przyszły właściciel jest zameldowany, a wystarczy, że mieszka w okolicy.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu w 2024 roku?

W 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, które pozwalają kierowcom nie wymieniać tablic rejestracyjnych po zakupie samochodu. W ustawie Prawo o ruchu drogowym można przeczytać: "Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne"

W skrócie, jeżeli tablice rejestracyjne nie są zniszczone, to nie trzeba ubiegać się o nowe. Wtedy można zaoszczędzić 80 złotych. Pozostałych opłat niestety nie da się uniknąć. 54 złote płacimy za nowy dowód rejestracyjny oraz 12,50 zł za nalepkę legalizacyjną. Jeśli jednak zdecydujemy się na wymianę tablic, do kosztów należy doliczyć pozwolenie czasowe (13,50 zł) oraz nowe tablice rejestracyjne (80 zł).

Łącznie stanowi to koszt 160 zł, chyba że wybieramy tablice indywidualne lub rejestrujemy pojazd zabytkowy. Wtedy wynosi to kolejno 1080 zł lub 180 zł.