Jeżdżąc zgodnie z przepisami nie musimy się obawiać o utratę prawa jazdy. Jeśli jednak popełnimy poważne wykroczenie, musimy liczyć się z utratą dokumentu uprawniającego nas do prowadzenia pojazdów. Czasami na krótki okres, a w skrajnych przypadkach nawet dożywotnio.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące

Jeśli w terenie zabudowanym przekroczysz dozwoloną prędkość o przynajmniej 51 km/h, musisz liczyć się z utratą prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Co ważne, nie jest to równoznaczne z cofnięciem uprawnień. Po tym okresie dokument odzyskujemy bez konieczności ponownego przystępowania do egzaminu.



Drugim przypadkiem, kiedy można pożegnać się z "prawkiem" na okres trzech miesięcy jest sytuacja, gdy przewozi się zbyt dużą liczbę osób w samochodzie. Co ciekawe jednak, przepisy i tak są łaskawe, bowiem jeśli przewozimy jedną czy dwie osoby więcej niż można, to prawa jazdy nie stracimy. Grozi nam to dopiero wtedy, gdy w pojeździe są przynajmniej trzy osoby za dużo. Czyli w standardowym aucie… osiem osób i więcej.

Utrata prawa jazdy na 12 miesięcy

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej, będące wynikiem zignorowania wyraźnych znaków funkcjonariusza jest równoznaczne z utratą prawa jazdy na minimum 12 miesięcy. Taką karę musi jednak ustalić sąd, jeśli potwierdzi, że nie zatrzymaliśmy się celowo. Jeśli zagapimy się i nie zatrzymamy się do kontroli przez przypadek, prawdopodobnie zachowamy dokument. Oczywiście, jeśli będziemy w stanie to udowodnić.



Utrata prawa jazdy na rok może być też wynikiem spowodowania wypadku, jeśli rażąco naruszyliśmy przepisy i zdarzenie było poważne. Wtedy sąd może nam odebrać dokument, ewentualnie wysłać nas na badania lekarskie lub psychologiczne. Sprawa wygląda podobnie w przypadku "spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym" To termin dość pojemny. Co się pod nim kryje? Spieszymy z wyjaśnieniem. Może to być niebezpieczna jazda, spowodowanie kolizji, ignorowanie zakazów wyprzedzania, wymuszanie pierwszeństwa czy przykładowo wjazd pod prąd na autostradę/drogę ekspresową.

Utrata prawa jazdy na przynajmniej 3 lata

Za jazdę po spożyciu alkoholu (od 0.2 do 0.5 promila) możemy stracić prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Mając powyżej 0.5 promila tracimy uprawnienia na przynajmniej 12 miesięcy, a nawet do 10 lat. Okres zatrzymania prawa jazdy będzie nie krótszy niż 3 lata, jeśli pijany kierowca spowodował wypadek. Z kolei jeśli wypadek był śmiertelny, to prawo jazdy można stracić nawet dożywotnio.



Za jazdę pod wpływem narkotyków z prawem jazdy można się pożegnać na okres od 6 miesięcy do 3 lat (jeśli było to wykroczenie) i na okres od 3 do 15 lat, jeśli było to przestępstwo. Decyzja o długości zakazu zależy od wielu czynników, w tym od wpływu narkotyków na twoje zachowanie podczas prowadzenia pojazdu oraz od twojej wcześniejszej historii wykroczeń lub przestępstw. W polskim prawie nie ma też "widełek" odnośnie stężenia różnych narkotyków w organizmie, tak jak w przypadku alkoholu. Dlatego decyzja należy do sądu.



Co w przypadku ucieczki sprawcy z miejsca zdarzenia? Skutkuje ona zakazem prowadzenia pojazdów od 3 do 10 lat. Jeśli kierowca był pod wpływem środków odurzających, to może stracić uprawnienia dożywotnio.

Utrata prawa jazdy za nadmiar punktów karnych

Jeśli straciłeś prawo jazdy za nadmiar punktów karnych, procedura odzyskania uprawnień zależy od kilku czynników, w tym od tego, ile punktów "wypracowałeś" i jak długo już posiadasz prawo jazdy.



Dla kierowców z prawem jazdy posiadanych dłużej niż rok, którzy zgromadzili 24 punkty karne, proces odzyskania uprawnień obejmuje zazwyczaj odbycie egzaminu kontrolnego, który sprawdza kwalifikacje kierowcy. Musisz zdać zarówno egzamin teoretyczny, jak i praktyczny. Nie ma określonego czasu oczekiwania, aby móc przystąpić do tego egzaminu, ale niezbędne jest uzyskanie od starosty decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz ważnego zaświadczenia lekarskiego lub psychologicznego, które potwierdza twoją zdolność do kierowania pojazdami.



Jeśli jesteś kierowcą, który miał prawo jazdy krócej niż rok i przekroczyłeś limit 20 punktów, musisz przejść cały proces zdobywania prawa jazdy na nowo, włączając w to kurs, egzamin teoretyczny i praktyczny.