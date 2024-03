Wiele osób zastanawia się, czy przebywając na zwolnieniu lekarskim, będą mogły uczestniczyć w wyborach. Jaki jest stan faktyczny? Czy przebywając na L4 można iść na wybory?

W niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Udział w nich to obywatelski obowiązek i aby go spełnić, należy „iść do urny”. Co w sytuacji, gdy niespodziewanie będziemy przebywać na zwolnieniu lekarskim? Czy można wtedy legalnie pójść do lokalu wyborczego, by oddać głos?

Powszechnie wiadomo, że wykorzystując zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny, traci się prawo do zasiłku chorobowego za cały okres jego trwania. Czy udział w wyborach należy do sytuacji, gdzie wykorzystujemy L4 w sposób niezgodny z prawem?

Udział w wyborach na zwolnieniu lekarskim

Zarówno pracodawca, jak i ZUS nie powinni robić żadnych problemów osobom, które na zwolnieniu lekarskim mają kod „może chodzić” i zdecydują się uczestniczyć w wyborach. Co jednak w sytuacji, gdy chory „musi leżeć”?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (w 2015 roku) sprecyzowało (powołując się również na wyrok SN), iż wykonywanie zadań członka komisji wyborczej nie może być łączone z zarobkowaniem. To nic innego jak pełnienie funkcji społecznej, obywatelskiej, która jest wykonywana dla dobra społeczności lokalnej.

Skoro bycie członkiem komisji wyborczej nie jest uznawane za pracę zarobkową, to tym bardziej nie można stwierdzić, że pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim i pójdzie na wybory, wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Analogiczne stanowisko w ubiegłym roku podpisała ówczesna Minister Pracy, co jest potwierdzeniem powyższego stanowiska.