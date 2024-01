Palenie papierosów to nałóg, który jeszcze w ubiegłym wieku cieszył się ogromną popularnością. Wtedy też pracownikom przysługiwały dodatkowe przerwy. Ten, kto nie palił, nie mógł z nich korzystać. Jak to wygląda obecnie? Czy osobom palącym przysługuje „przerwa na papierosa”? Co na to Kodeks pracy?