W związku z podwyżką płacy minimalnej, wzrośnie też opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wysokość kary zależy też od rodzaju pojazdu, a także czasu, w jakim nie był ubezpieczony. Wszystkie szczegóły wyjaśniamy w tekście. Warto się z nim zapoznać, bowiem brak OC może skutkować wysoką grzywną.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Niezależnie od tego czy nasz pojazd jest sprawny technicznie i nim jeździmy, czy stoi zepsuty. Najniższe stawki płacą właściciele motocykli i motorowerów. Nieco droższe posiadacze samochodów osobowych, natomiast najgłębiej do kieszeni sięgać muszą właściciele ciężarówek i autobusów.

Brak OC. Jakie kary w 2024 r.?

W przypadku samochodu osobowego będzie to równowartość dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Z kolei w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów grzywna wyniesie trzykrotność minimalnej pensji brutto. Pozostałe pojazdy (np. motocykle) – 1/3 minimalnego wynagrodzenia brutto.



Jeśli OC nie było opłacone do 3 dni, to kara wynosi 40 proc. pełnej opłaty. Do 14 dni – 100 proc. Powyżej 14 dni – 200 proc.



Przypomnijmy. Od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie brutto będzie wynosić 4242 zł, a od lipca 2024 r. będzie to 4300 zł brutto.

OC. Szczegóły

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest rodzajem ubezpieczenia, które chroni osobę ubezpieczoną przed konsekwencjami finansowymi, które mogą wyniknąć z jej działań lub zaniechań, powodujących szkody na osobie lub mieniu innych osób. Jest to szczególnie ważne w przypadku właścicieli pojazdów, gdyż w większości krajów ubezpieczenie OC pojazdów jest obowiązkowe.

Kluczowe aspekty ubezpieczenia OC: