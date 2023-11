Będą nowe przepisy odnośnie coraz bardziej popularnych pogrzebów z wykorzystaniem urny. Ustalili je biskupi w trakcie 396. zebrania plenarnego Komisji Episkopatu Polski. Pojawi się m.in. opcja dostępna dotychczas jedynie dla pogrzebów z wykorzystaniem trumny. Poniżej opisujemy szczegóły.

Pogrzeby. Urna popularniejsza od trumny

Pochówki urnowe w 2022 r. stanowiły ok. 60 proc. wszystkich pogrzebów na cmentarzach komunalnych w miastach należących do Unii Metropolii Polskich. Dotyczy to zarówno pochówków w grobach, jak i kolumbarium. Dla porównania, w 2018 r. było to 51 proc.

Pogrzeby z urną. O jakich zmianach zadecydowali biskupi?

Tradycyjnym miejscem rozpoczęcia katolickiej ceremonii pogrzebowej jest kościół. Bliscy osoby zmarłej, która zostanie skremowana, będą teraz miały możliwośćwyjścia z urną z domu. Dotychczas taka możliwość była tylko w przypadku pogrzebu z trumną. Kolejną zmianą są teksty czytane przez księży podczas ceremonii pogrzebowych z urną. Biskupi zatwierdzili, co będzie można mówić w przypadku takich pogrzebów.

Pogrzeby z urną. Tej kwestii biskupi nie rozwiązali

Mowa o kremacji księży oraz biskupów. – W przypadku obecności trumny jest powiedziane, że można zaznaczyć, kim był zmarły poprzez położenie na trumnie mszału, stuły, czasem biretu czy kielicha. I to się czyni. A co z urną? Tej kwestii ostatecznie nie rozwiązaliśmy. Zostało to zostawione do dowolnej decyzji w każdym przypadku, bo takie przypadki będą się zdarzały naprawdę sporadycznie, choć kilka już się zdarzyło. Natomiast zostało postanowione, bo tu była dyskusja, że urna będzie okadzana – poinformował Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej.

Dlaczego ludzie coraz częściej wybierają urny?

Wybór urny zamiast trumny na pogrzeb może być podyktowany różnymi czynnikami. Oto kilka powodów: