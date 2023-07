Dzisiaj obchodzimy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Polska policja zapowiada wzmożone kontrole, choć nie przewiduje taryfy ulgowej dla kierowców łamiących przepisy każdego dnia. Największym grzechem polskich kierowców jest przekraczanie prędkości. Warto pamiętać, że za zbyt szybką jazdę w recydywie można dostać według nowego taryfikatora nawet 5 tysięcy złotych kary.

Dzień bezpiecznego kierowcy – jazda Polaków do poprawy

Dzień Bezpiecznego Kierowcy obchodzimy w Polsce od 2006 roku w dniu św. Krzysztofa patrona kierowców. - Dzień ten wpisuje się w działania BEZPIECZNE WAKACJE 2023 i nie jest samoistną dodatkową "akcją Policji ruchu drogowego" – poinformował nas Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. - Trwające wakacje, są czasem podróży i wypoczynku. Wielu z nas w trakcie wakacji podróżuje indywidualnie lub całymi rodzinami. Na drogach pojawia się więcej kierujących pojazdami, miłośników motocykli, rowerzystów czy osób poruszających się na hulajnogach. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ale także policjantom pełniącym służbę na drogach przyświecać powinno jedno, wspólne hasło: „Bezpieczne Wakacje” – zaznaczył przedstawiciel KGP.

Zdaniem policjanta dzień ten jest też doskonałą okazją do zastanowienia się nad nawykami za kierownicą. Czy zawsze przestrzegamy limitów prędkości? Czy korzystamy z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy? Czy skupiamy się na drodze, czy też nasza uwaga jest rozproszona? - Warto odpowiedzieć sobie na te pytania i zobowiązać się do poprawy tam, gdzie jest to konieczne – dodał Robert Opas. Tylko w pierwszym półroczu 2023 roku policjanci ujawnili ponad 1,3 mln przypadków złamania ograniczeń prędkości – to przeszło 17 tys. więcej niż przed rokiem.

Policja rusza z kontrolami od 25 lipca - policyjna grupa Speed na drogach

Wakacje to upragniony czas relaksu, zabawy i aktywności, poprzedzony zazwyczaj daleką podróżą. Na drogach widzimy większą liczbę pojazdów, dlatego zapewnienie sprawnego i bezpiecznego dotarcia do celu jest najważniejszym zadaniem służb działających na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- Przypominam, że policjanci zwracają uwagę, czy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegają przepisów, tj. stosują się do ograniczeń prędkości, korzystają z pasów bezpieczeństwa, właściwie przewożą dzieci w pojazdach. Sprawdzany jest także stan trzeźwości kierujących i stan techniczny pojazdów – informuje Robert Opas z KGP. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach podczas letniego wypoczynku jest priorytetem polskiej Policji. Policjanci ruchu drogowego kontrolują kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek oraz sprawdzają stan techniczny tych pojazdów – dodaje ekspert.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało również wykaz punktów kontroli autobusów - wakacje 2023. Na drogach spotkać można wzmożone działania policjantów grup Speed, gdyż okres wakacyjny i wiele wolnego czasu sprzyja niestety też istnieniu wykroczeń związanych ze spotkaniami młodych ludzi, których na drogach chcielibyśmy uniknąć.

Przekraczanie prędkości to główny grzech polskich kierowców. Grozi za to nawet 5 tys. złotych mandatu

Jak poinformował nas przedstawiciel KGP, policjanci przestrzegają wszystkich, którzy starają się zamienić jezdnię w tor wyścigowy - brawura, brak wyobraźni i lekceważenie przepisów mogą skończyć się tragicznie. - Drogi publiczne to nie miejsce do urządzania wyścigów i rajdów samochodowych. Przestrzegamy przed takim postępowaniem. Mandat karny może w konsekwencji okazać się najłagodniejszą formą kary – zauważył Robert Opas. Warto zauważyć, że w dzień św. Krzysztofa policja rusza z kontrolami w niu 25 lipca. Warto przestrzegać przepisów, w przeciwnym razie można otrzymać spory mandat. Jaki?

Mandat za przekroczenie prędkości – ile wynosi?

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora:

- przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

- przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

- przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

- przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

- przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przez okres wakacji publikuje też kolejną już odsłonę policyjnej mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, która zamieszczona jest m.in. na stronach internetowych Policji. Każdy wypadek ze skutkiem śmiertelnym jest oznaczony na interaktywnej mapie, gdzie podane są statystyki dzienne oraz liczba wypadków od początku wakacji.