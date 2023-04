Państwa członkowskie co do zasady zachowują swobodę w określaniu podlegających naprawieniu szkód wyrządzonych przez pojazdy mechaniczne, zakresu odszkodowania za te szkody i osób uprawnionych do rzeczonego naprawienia – stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pytania prejudycjalne dotyczące tej problematyki zadał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w związku z sześcioma sprawami, w których powodowie dochodzą odszkodowań. Ich wysokość oszacowali na podstawie hipotetycznych kosztów naprawy pojazdu, czyli szacunkowej wartości rynkowej oryginalnych części zamiennych oraz robocizny. Pozwane zakłady ubezpieczeniowe podnosiły, że odszkodowanie nie może przekroczyć wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, obliczonej na podstawie tzw. metody dyferencyjnej.