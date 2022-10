Reklama

Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2022 roku?

W tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy obowiązuje w nocy z 29 na 30 października. Zegarki trzeba cofnąć o godzinę, co oznacza, że tej doby będziemy spać o 60 minut dłużej.

Dlaczego zmieniamy czas w Polsce

Przymus zmiany czasu w Polsce z czasu letniego na zimowy został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026.

Zgodnie zapisami rozporządzenia czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:

w 2022 r. - dnia 30 października,

w 2023 r. - dnia 29 października,

w 2024 r. - dnia 27 października,

w 2025 r. - dnia 26 października,

w 2026 r. - dnia 25 października.

Ile trwa czas zimowy

Czas zimowy obowiązuje od ostatniej niedzieli października, do ostatniej niedzieli marca.

Kiedy i po co pierwszy raz zmieniono czas

Zmiana czasu została wprowadzona między I a II wojną światową tylko raz, w 1919 roku. Później w czasie II wojny światowej, w takich samych terminach, jak w Rzeszy. Następnie w latach od 1945 do 1949, od 1957 do 1964. Czas zmieniany jest regularnie od 1977 roku. Głównym argumentem za zmianą czasu z letniego na zimowy była oszczędność światła dziennego - jego efektywniejsze wykorzystanie. Latem standardowy czas geograficzny jest przesuwany o godzinę do przodu, więc czas aktywności człowieka jest lepiej dopasowany do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego.

Badania jednak wykazały, że w praktyce często jest odwrotnie, a za sprawą przestawiania zegarków rosną rachunki za energię.

Zmiana czasu z letniego na zimowy. Polacy przeciw

Zmiana czasu nie cieszy się popularnością wśród Polaków. Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS wynika, że prawie 80 proc. obywateli jest przeciw zmianom czasu z letniego na zimowy.

Natomiast 14 proc. nie chce zniesienia obowiązku zmiany czasu.

Parlament Europejski w 2019 podjął decyzję o ostatecznej rezygnacji ze zmiany czasu letniego i zimowy. Ostatnia zmiana czasu miała mieć miejsce 25 października 2020 roku. Jednak pandemia koronawirusa spowodowała, że zapowiadane zmiany nie weszły w życie. Kwestia zmiany czasu ma zostać uregulowana w ciągu najbliższych lat. Kiedy to nastąpi, niestety nie wiadomo.