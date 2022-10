W przypadku, gdy osoba ma podwójne obywatelstwo, to wobec Polski ma takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie wobec władz polskich musi również legitymować się wyłącznie polskimi dokumentami tożsamości.

Ważne. Według ustawy z 2009 r. o obywatelstwie polskim osoba posiadająca więcej niż jedno obywatelstwo musi pamiętać, że wobec władz polskich jest traktowana wyłącznie jako obywatel RP, nie może więc powoływać się na prawa i obowiązki innego kraju, którego obywatelstwo posiada.

Osoba, ubiegająca się o uznanie, nadanie lub przywrócenie obywatelstwa polskiego nie musi zrzekać się swojego dotychczasowego obywatelstwa.

Niektóre państwa nie uznają podwójnego obywatelstwa i w momencie, gdy osoba nabywa obywatelstwo innego kraju, może ona automatycznie utracić swoje dotychczasowe obywatelstwo.

Dlatego też warto zasięgnąć informacji o regulacji podwójnego obywatelstwa w obu państwach – w Polsce i w kraju pochodzenia cudzoziemca.

Co to jest obywatelstwo

Obywatelstwo to przynależność osoby do określonego państwa, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki.