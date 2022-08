Matka złożyła odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Wskazywała, że jej syn przebywa w Wielkiej Brytanii, bo się tam uczy, ale nie wiąże z tym krajem przyszłości i zamierza wrócić do Polski. Dodała, że wsparcie z FA było jej wypłacane we wcześniejszym okresie świadczeniowym, a stan faktyczny od tego czasu się nie zmienił. SKO utrzymało jednak w mocy decyzję organu pierwszej instancji i uznało, że odmowa przyznania świadczeń była prawidłowa ze względu na mieszkanie za granicą. Kobieta zaskarżyła to rozstrzygnięcie do WSA. Sąd orzekł, że skarga zasługiwała na uwzględnienie i uchylił decyzję SKO oraz gminy.