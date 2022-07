Zgodnie z przepisami Ukraińcy, którzy uciekli przed wojną do Polski, mają prawo do legalnego pobytu w naszym kraju przez 18 miesięcy (od 24 lutego br.). Mogą również wyjeżdżać za granicę, jednak nie dłużej niż na miesiąc. Niektórzy korzystają z tej możliwości i wracają do Ukrainy, aby np. zabrać dokumenty, odwiedzić rodzinę czy załatwić inne ważne sprawy, ale gdy usiłują ponownie przekroczyć polską granicę, czeka ich niemiła niespodzianka. Zdarza się, że Straż Graniczna odmawia im wjazdu do Polski. Funkcjonariusze, opierając się na zapisach kodeksu granicznego Schengen, wskazują, że po wyczerpaniu 90-dniowego pobytu w Polsce trzeba odczekać 90 dni poza strefą Schengen (pisaliśmy o tym w DGP nr 110/2022, „Wyjazd do Ukrainy może uniemożliwić powrót do Polski”).