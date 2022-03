Teraz organizowane są szkolenia specjalistyczne dla pracujących w punktach osób z zakresu wsparcia uchodźców wojennych. Szkolenie jest potrzebne m.in. ze względu na spec ustawę, która wprowadza nowe rozwiązania. Ale nie tylko. – Nie ma wątpliwości, że w kolejnych tygodniach życie będzie przynosiło sprawy wymagające wyjaśnienia – dodaje Marcin Romanowski. Jakie? Jeśli okaże się, że oferta pracy w praktyce odbiega znacznie od tego, co zostało uzgodnione, jeśli będzie dochodziło do nadużyć, uchodźcy mogą zgłosić się właśnie do punktu. Otrzymają poradę, co dalej, łącznie z napisaniem pisma procesowego do sądu pracy. Pomocy mogą potrzebować osoby, które przekroczyły granicę Polski z dziećmi, których nie są rodzicami. Specustawa daje możliwość ustanowienia opieki tymczasowej, dzięki czemu małoletni zyskają reprezentanta prawnego m.in. w relacjach ze szkołą. Zgłaszające się osoby otrzymają też wiedzę potrzebną w sprawach urzędowych, np. jakie i gdzie złożyć wnioski, by uzyskać świadczenia socjalne.