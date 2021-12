Wzrosną też minimalne grzywny za niektóre wykroczenia. Minimalna grzywna za spowodowanie tzw. lekkiego wypadku (gdzie poszkodowany wymaga leczenia krótszego niż tydzień) wyniesie 1,5 tys. zł, a jeśli sprawca był w stanie po użyciu alkoholu – 2,5 tys. zł. Najniższy mandat za samo prowadzenie po alkoholu wyniesie 2,5 tys. zł. Surowiej będzie traktowane spowodowanie zagrożenia dla pieszych. Oprócz tego od września przyszłego roku w odniesieniu do niektórych wykroczeń ustawa wprowadza wyższe stawki za recydywę. Dane o wykroczeniach trafią też do ubezpieczycieli i będą wykorzystywane do kalkulacji składek na ubezpieczenie OC.