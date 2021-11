Sąd uznał, że powództwo jest uzasadnione w niewielkim stopniu i zadecydował o podwyższeniu alimentów do 600 zł miesięcznie. Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, w utrzymaniu dziecka powinni partycypować oboje rodzice. Ważne jest jednak to, by przy wyznaczaniu konkretnej kwoty alimentów patrzeć także na ich realne możliwości zarobkowe. Sąd uznał, że skoro wysokość świadczeń została ustalona kilkanaście lat wcześniej, to rzeczywiście powinno się wziąć pod uwagę np. to, że przez inflację wzrosły w tym czasie ceny żywności czy odzieży. Na tej podstawie można uznać, że sytuacja małoletniego faktycznie uległa zmianie. Zarazem dalsze podwyższenie alimentów spowodowałoby, że ojciec dziecka byłby nadmiernie obciążony, a z uwagi na stan zdrowia nie jest on w stanie iść do pracy. Takie możliwości ma za to matka, której dochody – jak podkreślił sąd – powinny wystarczyć na pokrycie wszystkich usprawiedliwionych wydatków syna.