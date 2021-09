Problem w tym, że w starszych modelach aut , nie mówiąc o tych zabytkowych, drogomierze mają tylko pięć cyfr, a co za tym idzie umożliwiają liczenie kilometrów tylko do 99 999. Po przekroczeniu 100 tys. km przebieg jest liczony od nowa. W dodatku pojazdy zabytkowe nie muszą przechodzić dorocznych przeglądów technicznych. Co oznacza, że jeśli z momencie rejestracji pojazdu ma on przebieg np. 95 tys. km, a w momencie kontroli policyjnej tylko 10 tys. to raczej nikt nie będzie podejrzał posiadacza o aż tak ewidentną manipulację. Jednak jeśli od momentu rejestracji upłynie kilka lat i podczas kontroli drogomierz będzie wskazywał np. 75 tys., może się to wydać podejrzane.