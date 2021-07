Do ich wprowadzenia przymierzał się już rok temu, lecz po tym, jak opisaliśmy je w DGP, schował projekt do szuflady, by nie zrazić do siebie kierowców w czasie kampanii prezydenckiej. Zwłaszcza że każde urealnienie stawek mandatów (ustalonych w 1997 r.), choć niezbędne, dla wielu osób może być szokiem. Największa podwyżka mandatów ma dotyczyć najbardziej niebezpiecznych zachowań, związanych ze stwarzaniem zagrożenia dla pieszych, jazdą na czerwonym świetle i dużym przekraczaniem prędkości. I tak za przekroczenie limitu o ponad 30 km/h będzie można dostać mandat w wysokości do 3,5 tys. zł (obecnie wynosi on maksymalnie… 300 zł), a w przypadku recydywistów – 3–5 tys. zł. Zapowiadane są również kolejne zaostrzenia kar za przestępstwa związane z jazdą po alkoholu i narkotykach (choć przykład podwyżek kar z 2015 r. pokazuje, że nie przynosi to długotrwałych efektów).